Hermosa desde niña: Mayte Rodríguez comparte foto de su infancia con sus hermanos

La actriz chilena, Mayte Rodríguez, enterneció las redes sociales al publicar una emotiva fotografía del recuerdo en la que aparece junto a sus hermanos mayores cuando eran pequeños.

Por estos días, la también modelo publicitaria, se encuentra feliz tras el nacimiento de su primer hijo, Galo, por lo que ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir diversos registros de esta nueva etapa en su vida.

Esta vez, la intérprete compartió con su más de 1 millón de seguidores una publicación de su propia infancia mediante el formato stories.

"Hermanos", escribió Mayte sobre la imagen en la que sale posando junto a sus hermanos, Miguel Ángel Rodríguez y Óscar Rodríguez, cuando apenas eran unos niños.

Recordemos que la modelo de 32 años nació fruto de la relación entre la connotada actriz chilena Carolina Arregui y el director de telenovelas Óscar Rodriguez, siendo la tercera de los cuatro hijos de la artista.

Revisa la foto de Mayte Rodríguez

"¿Cómo lo haces para quedar así?"

Varios de sus seguidores han elogiado cómo luce Rodríguez a dos meses de haber dado a luz, y una usuaria consultó: "¿Cómo lo haces para quedar así después del embarazo? Regia, ídola".

Ante la pregunta, otra seguidora escribió que "el padrastro es cirujano plástico", haciendo alusión a que Mayte podría haber sido operada por Roy Sothers, el actual marido de su madre.

Sin embargo, Rodríguez no se quedó callada y dejó claro que no se ha realizado ninguna intervención quirúrgica tras haber dado a luz a su hijo Galo.

"¡Sí! -es cirujano- Y todavía no me ha hecho nada... es difícil recuperarse, los pantalones aprietan la pancita que me queda", respondió la actriz.

"Pero @babymedchile me ha ayudado con ejercicios hipopresivos y de a poco recuperando. Lo más doloroso es la recuperación… pero se puede!!!", añadió Rodríguez.

