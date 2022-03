De "Yingo" y eventos discotequeros a la seguridad aeroportuaria: Así luce actualmente Ariel "Elfi" Osses

En el programa "Yingo", una de las primeras "camadas" de rostros juveniles contaba con los nombres de personas como Arenita, Karol Lucero, Hardcorito y Ariel Osses, mejor conocido como "Elfi". Su apodo se debe a que fue bautizado como "El Fideo", debido a su delgado aspecto de ese entonces.

Este último estuvo en el programa hasta su fin, donde su encanto lo hizo ser uno de los favoritos del público, pese a su bajo perfil, ya que nunca se vio involucrado en escándalos ni conflictos faranduleros.

Gracias al espacio, Osses recorrió gran parte de Chile en eventos discotequeros, en compañía de sus compañeros del programa, sacando suspiros entre sus fans.

Tras el fin de "Yingo", en 2013, el joven de actuales 28 años, optó por seguir una carrera alejada de los medios de comunicación, ligada directamente con el espacio aéreo.

En 2021, tras años de estudio, comenzó a trabajar en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Su empleo no es como chofer ni auxiliar de vuelo.

De acuerdo a sus palabras dichas a LUN meses atrás, está "trabajando como asistente AVSEC, que es un acrónimo de Aviation Security, o sea que ejerzo funciones relacionadas con la seguridad aeroportuaria".

Un cargo que no pide el curso de guardia OS10, sino que la carrera de técnico en nivel superior en seguridad aeroportuaria, que la imparte la Escuela Técnica Aeronáutica, la cual sigue estudiando.

"En el aeropuerto necesitaban abrir la nueva parte que hicieron, requerían gente. Nos metieron a trabajar y ahora estoy de asistente. No es una práctica, es trabajo con sueldo y todo. Hasta ahora ha sido muy entretenido, me gusta mucho, me proyecto en esto", añadió.

Su pasión por la comunicación en todo caso sigue intacta. Aprovechando el potencial de los nuevos medios de comunicación, Osses se ha convertido en un exitoso usuario de TikTok, donde sube situaciones de la vida real, bajo su particular punto de vista.

