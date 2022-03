La polémica entre Junior Playboy, Nano Calderón y Raquel Argandoña: "Debes estar en la cárcel, eres un peligro"

El nuevo trabajo de Raquel Argandoña como panelista de farándula en el programa "Zona de Estrellas" no ha pasado desapercibido.

Recientemente, la "Quintrala" ha abierto una caja de pandora tras opinar de la actual faceta de "vidente" que Junior Playboy ha expuesto en redes sociales, provocando un conflicto entre el exchico reality y el hijo de ella, Hernán "Nano" Calderón.

Los dichos de Raquel Argandoña

Todo comenzó cuando Raquel criticó el contenido esotérico que Junior Playboy ha subido a Instagram en el último tiempo: "¿No le da vergüenza verse, de verdad?", agregando que existe poca seriedad en su nueva faceta.

"Él dice eso para que hablemos de él, él no puede estar cuerdo", agregó la exjurado del Festival de Viña.

"Él es así, descubrió que tiene un don", comentó Joche Bibbó, a lo que Argandoña respondió: "¿Y por qué no te vas a ver el futuro, a ver si vas a volver con tu pareja?".

La respuesta de Junior Playboy

"Este video va pa' la señora Raquel Argandoña", comenzó diciendo Junior Playboy en un video publicado en Instagram este viernes, en respuesta a los dichos de la mamá de Kel Calderón.

"Debe tener cuidado con lo que usted dice. Si usted viene a criticarme, que no estoy en mi sano juicio, que algo no está bien, que no es normal. Quiero decirle que en vez de preocuparse de mí y mis cosas, preocúpese de su hijito, porque ahí yo no veo sana la cosa", agregó.

Finalmente, señaló: "Me extraña que una señora de su edad hable de un muchacho que puede ser su hijo. Usted tiene que saber medir su vocabulario y no se ande preocupando de mí, preocúpese de su hijo nomás. Aléjele todas las cosas, los cortacartón que haya por ahí, porque el que necesita ayuda realmente es su hijo Nano Calderón".

¿Qué dijo Nano Calderón?

Posteriormente, el hijo de Raquel Argandoña, respondió duramente en sus redes sociales a la interpelación de Junior Playboy.

"Ajajajajajaj si tienes algo que decirme, te invito a hacerte hombre y decírmelo a la cara en vez de andar hablándole mal a una mamá de su hijo. Bien viejo estás para nunca haber logrado algo, sigue regalando risa, que el papel de payaso es lo único que vas a lograr en la vida... pobre y triste hu...", comentó Calderón.

Pero el conflicto no quedó ahí, ya que después Junior respondió a los dichos de Calderón, señalándole que "debes estar en la cárcel, eres un peligro, te lo digo en serio. Noto amplio desequilibrio mental en sus acciones, las cartas hablan".

Minutos después hizo una transmisión en vivo, en la que dijo que "estoy esperando que me dé cara Nano Calderón (...) A ver si hay cojones, si no te voy a pegar por acá para que me tengas miedo, no te voy a golpear, te voy a enseñar y educar".

