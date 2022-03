Mario Velasco recuerda antiguo romance con Fran García-Huidobro: "¿Está soltera? Porque yo también"

La "retrofarándula" nuevamente se tomó las pantallas de televisión, luego que Mario Velasco se refiriera a un antiguo romance que mantuvo con Fran García-Huidobro, pero que no habría terminado de la mejor manera.

Sus declaraciones se dieron en "Zona de Estrellas", programa que él anima y al que recientemente se incorporó Raquel Argandoña.

Y fue precisamente Argandoña quien se encargó de interrogar a Velasco, aunque este último, según consignó Publimetro, aseguró que "no me dejan hablar, ella me lo prohibió", en alusión a García-Huidobro, quien nunca ha querido reconocer la relación con el "Anfibio".

¿Qué dijo Mario Velasco?

La carrera televisiva de Mario Velasco comenzó en Chilevisión cuando participaba en el programa juvenil "Yingo", época en la que conoció a Francisca y con quien, según él, mantuvo un corto pero intenso romance.

Más en detalle, sostuvo que fue una relación de pocos días, pero "para mí fue una bonita relación. Trabajábamos los dos, fue hace bastante tiempo".

Sin embargo, de acuerdo a lo indicado por el citado medio, explicó que uno de los motivos de su quiebre fue precisamente el lugar en donde se conocieron: "Nosotros trabajamos en el mismo canal y eso pasó un poco la cuenta, a pesar de que en ese canal era sodoma y gomorra”.

Finalmente, el "Anfibio" no quiso ahondar más en el tema y terminó bromeando. "¿Pero sabes qué? La esperanza es lo último que se pierde. ¿Está soltera? Porque yo también", dijo.

Fran García-Huidobro debió dejar su casa

Por otra parte, recientemente, Fran sorprendió a sus seguidores revelando que tuvo que abandonar, de manera abrupta, el inmueble al que se había mudado y explicó los motivos de esta decisión.

"Yo arriendo una casa y los dueños de mi casa se habían ido afuera de Chile a estudiar y volvieron; me pidieron la casa", aseguró.

Al respecto, lamentó que, pese a que tenía programada la mudanza para mediados de marzo, esta no pudo llevarse a cabo cómo lo tenía previsto.

"No pude empezar, porque la otra casa la estaban pintando, aunque deberían haberlo hecho antes, para qué hacerse más mala sangre", expuso en la ocasión.

Finalmente, García-Huidobro indicó que ya "empieza el traslado de muebles y todo eso. Ya estoy harto mejor de la espalda, por suerte. Gracias a todos los que se preocuparon".

