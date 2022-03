Las románticas fotos que comparte Rodrigo González junto a su polola 26 años menor: "Gracias por todo lo que me das"

Rodrigo González es un actor y comediante que alcanzó mayor notoriedad pública tras su exitosa participación en el Festival de Viña, en 2016, oportunidad en la que se llevó todos los trofeos entregados por el público.

Luego de su paso por la Quinta Vergara, el intérprete se convirtió en un invitado recurrente en distintos programas de televisión, ocasiones en las que hacía reír con sus rutinas de humor y también contaba parte de su vida personal.

Fue en una de esas tantas visitas, en las que el actor de 53 años reveló que mantenía una relación con una mujer mucho más joven, y que él tan sólo tiene cuatro años de diferencia con sus suegros.

La relación de Rodrigo González

Rodrigo González contó, en un programa de televisión en noviembre de 2021, que hace un año mantiene una relación con una joven de 27, quien aún estudia en la universidad.

La mujer se llama Carolina Rickenberg, y desde que dio a conocer la noticia, el comediante no duda en subir fotografías con ella a su cuenta de Instagram, en las que le manifiesta su amor: "Gracias por todo lo que me das. Te quiero mucho", escribió en una de las últimas imágenes que compartió.

De acuerdo a lo señalado por el actor, ambos se conocieron cuando Carolina fue a verlo a uno de sus shows con el pololo que ella tenía en ese momento.

"Él le había hablado mucho de mí, de que yo era gracioso y buena onda. Yo hago el show, no me acuerdo de ellos y a ella le caí bien. Me mandó un mensaje de Instragam y yo no pesqué, nunca me han gustado las mujeres menores”, explicó.

Meses después decidió contestarle y se enteró que ella ya se encontraba soltera, por lo que comenzaron a salir. Pese a la evidente diferencia de edad, Rodrigo cree que "no debería ser tema, el amor no tiene edad".

En cuanto a la relación que mantiene con la familia de su polola, asegura que lo han recibido muy bien y que se lleva excelente con ellos. "Siento que es una familia hermosa, que le entregaron muy lindos valores a mi polola y me han recibido muy bien", destacó.

Conoce a Carolina Rickenberg, la joven polola de Rodrigo González

