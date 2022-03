Mega arrasa en Premios Caleuche 2022 con "Edificio Corona", "Demente" e "Isabel"

En la cuarta edición de los Premios Caleuche 2022, llevados a cabo en el Teatro Oriente, Mega arrasó en las premiaciones con producciones y actores de esta casa televisiva.

Las series "Demente", "Edificio Corona" e "Isabel", todas producciones de Mega, destacaron como las grandes ganadoras en esta nueva edición que reconoce a actores y producciones chilenas.

En los apartados de mejores teleseries, destacaron a los actores Andrés Velasco y Paz Bascuñán por sus roles en "Demente" en la categoría de Mejores Actores Protagónicos, mientras que Max Salgado, por su participación en Edificio Corona y Patricia Rivadeneira, por Demente, se llevó el galardón en la categoría de Mejores Actores de Soporte.

El actor Max Salgado aseguró que no esperaba ganar, pero que está "agradecido" por reconocer su trabajo: "Yo no esperaba ganar el premio. Sonará como cliché, pero no tenía ninguna expectativa, Lo recibí con gran impresión y mucha gratitud. Fue un lindo personaje que fue bien recibido por la gente".

"Isabel": Producción de Mega

Por otro lado, la serie Isabel también estuvo presente en la ceremonia. Su protagonista, Daniela Ramírez, fue premiada por su rol como la escritora nacional Isabel Allende.

La protagonista de esta miniserie, destacó que "fue una serie que la hicimos con mucho esfuerzo, a pulso, entonces todo eso se refleja, en que la gente la ve y le gusta. Eso es lo único que uno quiere como actor".

"Humildemente, estoy muy feliz y orgullosa de haber tenido el ojo de haber pensado en Daniela como protagonista de Isabel. Para nosotros es otro puntapié para seguir adelante con esta ambición de convertirnos en una casa productora de series de alto estándar", remarcó Isabel Miguel, productora ejecutiva de esta producción.

Homenaje a Luz Jiménez

La reconocida actriz nacional Luz Jiménez, de 86 años, fue galardonada por su trayectoria en los Premios Caleuche 2022.

Jiménez lleva 65 años de trayectoria y se ha desempeñado como actriz de teatro, cine y televisión, además de hacer carrera como directora teatral y profesora de actuación.

Luz se consagró en el mundo de las tablas tras participar en la obra a "Tres Marías y Una Rosa", producción icónica durante la época de la dictadura militar y que la llevó a realizar una gira mundial durante tres años.

La actriz también fue una de las fundadoras de la industria de las teleseries a color en TVN con la ficción "Villa Los Aromos". Posteriormente, fue parte de icónicas producciones de la época de oro de las telenovelas del canal estatal, como "Oro Verde", "La Fiera", "Romané" y "El Circo de las Montini".

Todo sobre Teleseries Mega