"He sido muy feliz": La actriz Luz Jiménez obtuvo reconocimiento a la trayectoria en los Premios Caleuche 2022

La reconocida actriz nacional Luz Jiménez, de 86 años, fue galardonada por su trayectoria en los Premios Caleuche 2022.

Jiménez lleva 65 años de trayectoria y se ha desempeñado como actriz de teatro, cine y televisión, además de hacer carrera como directora teatral y profesora de actuación.

Luz se consagró en el mundo de las tablas tras participar en la obra a "Tres Marías y Una Rosa", producción icónica durante la época de la dictadura militar y que la llevó a realizar una gira mundial durante tres años.

La actriz también fue una de las fundadoras de la industria de las teleseries a color en TVN con la ficción "Villa Los Aromos". Posteriormente, fue parte de icónicas producciones de la época de oro de las telenovelas del canal estatal, como "Oro Verde", "La Fiera", "Romané" y "El Circo de las Montini".

"Yo no quería venir"

Tras haber sido anunciada como la ganadora de la categoría "Trayectoria", la actriz se paró de su asiento, y emocionada, llegó hasta el escenario del Teatro Oriente para entregar unas palabras.

"Gracias, gracias, gracias, nunca me imaginé esto. Yo no quería venir, pero esto nunca me lo imaginé", dijo emocionada Luz mientras recibía el aplauso del público.

"He sido muy feliz"

"Les doy las gracias, he sido muy feliz, verdad que mientras veía pasar lo que todos hemos visto, yo me acordaba de muchas series, teleseries, historias, películas, y la verdad es que yo he sido muy feliz", señaló la actriz en la premiación que fue transmitida por La Red.

La recordada Mama Pasca de "Romané" aprovechó la recepción del galardón para agradecer a todos quienes han sido parte de sus más de 60 años de trayectoria, y también a su familia.

"A todos los que están aquí, a todos los que me han ayudado, acompañado, dirigido, llamado, a todos les doy las gracias, porque es muy lindo hacer teatro, porque uno habla de la vida, uno aprende a respetar al agente, a amar; entonces, sinceramente les digo gracias", acotó.

"Le doy gracias, a mi familia, a mis hijas, que me soportaron tanta ausencia, pero he sido muy feliz, muchas gracias", finalizó Jiménez.

