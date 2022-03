Nicolás Poblete denuncia abusos realizados por su tío psiquiatra: "Hizo creer que teníamos un problema mental"

El actor, Nicolás Poblete, denunciará mediante en la película chilena "Mensajes privados", los abusos sufridos por él y su hermana mayor por parte de su tío, el psiquiatra Alfredo Pemjeam.

En el filme del director Matías Bize, Poblete, quien es parte del guion y del elenco, contará todos los abusos que vivió cuando niño de parte del médico, quien incluso le diagnosticó enfermedades mentales para ocultar los hechos.

"Hizo creer que teníamos un problema mental"

Según relató el actor a Agencia EFE, "yo tuve crisis de pánico desde los 9 años hasta los 33, cuando supe por qué tenía este síntoma que no entendía. Jamás lo quise contar para sentirme condescendido por el resto de la gente, si no que no lo podía seguir guardando".

Poblete también explicó que su abusador, Alfredo Pemjeam, "fue un tío político, casado con la hermana de mi papá, un psiquiatra afamado en Chile, que siempre ayudó mucho a la familia".

El médico de profesión "nos hizo creer que teníamos un problema mental nosotros, para tapar su abuso", narró el actor, quien considera que contar estos abusos en una película es un modo de "hacer justicia estética".

"No lo conté a nadie, ni le grité a Chile quién era esta persona, me lo guardé durante años y él, que se cree tan brillante, que creyó que escondería su crimen, haciéndonos creer a mi hermana y a mí que teníamos un problema en la mente durante 35 años", dijo el actor.

"Además de haber hecho lo que nos hizo a mi hermana y a mí cuando éramos niños, si se creía inteligente, se encontró con un toro acá", sentenció Poblete.

"Es el trabajo más importante de mi carrera"

A través de sus redes sociales, el actor también se ha referido a la producción, catalogándola como "el trabajo más importante que me ha tocado realizar en mi carrera".

"Espero sea el inicio de un nuevo ciclo profesional, pero más allá de lo profesional, de sanación, felicidad, luz y paz. Espero también que pueda ser de ayuda para muchxs", comentó.

Revisa el tráiler

