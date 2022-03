"No me había subido nunca": Helhue Sukni viaja por primera vez en una micro del Transantiago

La abogada Helhue Sukni suele compartir "historias" y publicaciones a través de su cuenta de Instagram, mediante las cuales cuenta pasares de su vida, anécdotas y reflexiona sobre el acontecer nacional.

En esta oportunidad, la mediática abogada realizó una particular confesión mientras se trasladaba en una micro de Red Metropolitana de Movilidad RED (ex Transantiago), ya que reveló que era primera vez que se subía a uno de esos buses.

"No me había subido nunca a una micro así"

"Estoy arriba de una micro, de una transantiago, estoy feliz" comenzó diciendo Sukni con la alegría que la caracteriza.

La abogada realizó esta "hazaña" acompañada de dos amigas y en el video escribió "estas hue... me apañan a todo", junto a un emoji riendo.

"No quiero decir lo que voy a decir, van a decir esta hue... es hueca, pero ¿saben qué? No me había subido nunca a una micro así", reveló Helhue.

"No soy hueca"

La abogada también explicó por qué no se moviliza en buses del ex Transantiago y aclaró que no es porque sea "hueca".

"No soy hueca, de verdad que no, porque toda mi juventud anduve en micro, toda mi juventud, pero después, cuando me regalaron auto, empecé a andar en auto", aclaró Sukni, quien también señalaba "qué emoción", mientras efectuaba el recorrido.

El primer viaje de la abogada en las micros de RED lo hizo de pie, por lo que tuvo que ir bien afirmada para no caerse, sin embargo, una parada del bus, provocó que Sukni se fuera hacia adelante, pero sin caerse, "ay conche....", expresó.

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos chilenos