"Tuve la sensación de vomitar": La razón por la que Miley Cyrus debió completar sentada su concierto en Colombia

Muchos la recuerdan de su época en Hannah Montana, pero de esa chica ya no queda rastro, y ahora Miley Cyrus es toda una irreverente de la música. Su personalidad fuerte y extrovertida quedó nuevamente en evidencia durante su pasó por Bogotá, Colombia.

Los fanáticos colombianos de Miley Cyrus desbordaron el Movistar Arena para ver a la artista estadounidense que realiza una gira por varios países de América Latina.

La estrella confesó que Bogotá se convirtió en su show favorito; sin embargo, en medio de la presentación, la joven de 28 años “casi vomita” y debió completar parte del concierto sentada.

Cyrus arribó a la capital colombiana la noche del 20 de marzo para cumplir con su concierto del lunes 21. A su llegada a la ciudad una ola de fanáticos la recibió.

La exestrella de Disney llegó al Aeropuerto El Dorado y de allí partió hacia el hotel Four Seasons Casa Medina, lugar donde se hospedó. “Gracias por tan legendaria bienvenida”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Ya en el auditorio, los seguidores de la estrella pudieron deleitarse con cada una de sus canciones, incluso antes un grupo de ellos compartió con Miley en camarines.

Sobre la tarima, la recordada Hannah Montana lució un traje negro muy ajustado al cuerpo con unos orificios. Llevaba unos lentes oscuros que le daban un toque muy rockero.

En medio de su presentación, la artista debió parar por unos minutos, pues confesó al público que no se sentía bien. “Por un segundo tuve la sensación de que iba a vomitar, volveré en un momento, lo prometo, por favor, esperen por mí, quiero hacer todo mi show así me sienta una mierda, ustedes van a tener que ayudarme con la siguiente canción”, dijo la cantante, según reseña la revista colombiana Semana.

Miley Cyrus feels sick during her show in Colombia 🥺



‘I may have to go throw up for a second but I'll be back as long as you promise me you'll wait for me, I want to do my whole show for you even if I feel like shit, you have to help me on the next song’pic.twitter.com/P9yYSTUhcL