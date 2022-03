"Estoy de novia": El encuentro entre Jean Philippe Cretton y Mayte Rodríguez que terminó en rumores de matrimonio

Una distendida reunión tuvieron este sábado el periodista Jean Philippe Cretton y la actriz Mayte Rodríguez, quienes actualmente comparten proyectos laborales en la misma casa televisiva.

A través de su cuenta de Instagram, el animador compartió varios registros en sus stories acompañado de la hija de Carolina Arregui, ya que juntos debían participar de una sesión fotográfica.

"Miren con quien me tocó trabajar hoy día, con la mami", partió contando el comunicador, quien mostró a Mayte mientras la estaban maquillando.

Por su parte, la intérprete también subió un video perfil, donde reveló que es primera vez que le toca trabajar junto a Cretton. "Se va a tener que repetir", señaló Rodríguez en el clip, en el que también aprovechó de hacerle una broma al exnovio de Pamela Díaz.

"Me toca a mí ahora, así que me vas a tener que cuidar la guagua", le dijo en la secuencia, refiriéndose a su pequeño hijo Galo. Jean Philippe no pudo contener la risa y le contestó: "Yo me hice la vasectomía para no tener que hacer esto".

En otra publicación, el presentador de televisión también hizo lo suyo y encendió los rumores de un supuesto matrimonio entre Mayte y su pareja, el empresario gastronómico, Camilo Figueroa.

"¿Sabíamos que había sido mamá, pero que se iba a casar?", señaló mientras enfocaba a la actriz luciendo un vestido blanco, tal como si fuese una novia.

"Del matricidio no habíamos escuchado", dijo el también músico. "Se pasó, estoy de novia", agregó Rodríguez.

