"Ahora me da asco": Paula Pavic relata cómo dejó de fumar escuchando un audiolibro

La popular influencer y esposa del extenista Marcelo "Chino" Ríos, Paula Pavic, reveló a sus seguidores cómo fue que dejó de fumar con la ayuda de un audiolibro.

Pavic que usualmente utiliza su cuenta de Instagram, con más de 20.400 seguidores, para compartir sus rutinas de ejercicio, frases motivacionales y conversar con sus más fieles fans, confesó en una entrevista con Las Últimas Noticias como fue su proceso para abandonar el vicio con el que cargaba hace más de 21 años.

Todo comenzó a través de una de sus habituales transmisiones en vivo, cuando tras aparecer durante unos momentos frente a la cámara, sus seguidores comenzaron a preguntarle por el cigarro que normalmente la acompañaba en estos lives. Es en este momento en que la influencer reveló que ya no estaba fumando.

Al ser consultada por LUN sobre cuándo comenzó a fumar, Pavic confesó que: "Cuando tenía 12 años lo probé y ya a los 15 fumaba ene. Ahora ya estaba fumando como 12 cigarros diarios. En algún momento traté de dejarlo con cigarros electrónicos, pero no es lo mismo. Probé con un IQOS que calientan el tabaco y no sale humo ni tanto olor. Ahí dejé un par de meses, pero porque no los vendían acá, pero me pasó que vino una amiga a verme, se puso a fumar y caí otra vez y no paré".

¿Cómo dejó de fumar?

"No tengo tiempo para sentarme a leer, así que cuando hago ejercicios o las cosas de la casa me pongo a escuchar libros, audiolibros, y empecé con uno que se llama 'Es fácil dejar de fumar, si sabes cómo', de Allen Carr, y lo dejé", le reveló al mismo medio.

"El libro plantea que hay una diferencia entre decir: 'Estoy dejando de fumar y soy un no-fumador, ya no fumo'. Te pone en la postura de lo que tú eres ahora, o sea, un no fumador. El subconsciente ya sabe que no fumas, lo internaliza. El solo hecho de que le digas a alguien que tiene que dejar de fumar le da más ansiedad. Acá pasó como que cerrara una puerta. Además, mientras lees el libro, fumas, pero te dice que no lo dejes de hacer hasta que termines el libro. Hasta ahora siento que he pasado todas las pruebas. Me da asco el cigarro", añadió.

Por último, desde LUN le preguntaron si es que el "Chino" Ríos fumaba, a lo que respondió que: "Marcelo fumaba harto. Dejó hace rato, antes de venirnos a Chile".

