"No ha sido fácil mental, física o espiritualmente": El honesto mensaje de Kylie Jenner sobre su vida postparto

Kylie Jenner se sinceró en Instagram sobre cómo es su vida postparto, después de dar a luz a su segundo hijo. La menor de las hermanas del clan Kardashian-Jenner, comentó que es una etapa muy agotadora.

La socialité estadounidense dio a luz a su segundo hijo Wolf, con el cantante Travis Scott, en medio de una relación marcada por la polémica por infidelidades y separaciones. La primogénita Stormy ya tiene cuatro años de edad.

Además de ser una estrella de la televisión, Kylie también es una multimillonaria gracias a la firma de cosméticos Kylie Skin, con la que se ha posicionado como una de las ricas más jóvenes del mundo.

Esto dijo Kylie Jenner de su etapa postparto

Kylie Jenner publicó un video en sus historias de Instagram, donde habló claramente sobre cómo afronta su etapa postparto tras la llegada de su segundo retoño. La joven madre reveló que enfrenta momentos de mucha vulnerabilidad y ansiedad.

"Esta experiencia para mí personalmente ha sido un poco más difícil que con mi hija", comentó. A dos meses de haber dado a luz al pequeño, Jenner asegura que para ella “no ha sido fácil mental, física o espiritualmente, es una locura", difundió también la revista People.

En el clip que compartió, aparece haciendo ejercicios en una caminadora, sin maquillaje y con una sudadera negra, muy lejos del glamour y elegancia que caracterizan la mayoría de sus fotos en la red social. Contó que le fue difícil volver a los entrenamientos. "Pero estoy aquí y me siento mejor. ¡Así que tienes esto!", agregó.

“Está bien no estar bien”

Aunque para ella ha sido complicado, Kylie Jenner asume este ciclo de puerperio con normalidad y como algo por lo que tiene que pasar. Por lo que quiso compartir su experiencia para apoyar a otras madres que atraviesan por las mismas circunstancias.

“Está bien no estar bien. Una vez me di cuenta de que me estaba presionando a mí misma... y sigo recordando que hice un ser humano completo, un niño hermoso y saludable", dijo aliviada y con orgullo.

Mencionó que las madres deben eliminar las presiones a sí mismas, físicas y mentales, después del nacimiento, para poder “estar de vuelta”.

