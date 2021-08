Confirman que Kylie Jenner y Travis Scott esperan a su segundo bebé

El deseo de Kylie Jenner de ampliar la familia se cumplió y la modelo y estrella de las redes sociales está embarazada a la espera de su segundo hijo con el rapero Travis Scott.

El cantante y la hermana menor de Kim Kardashian ya tienen una hija en común, Stormi de tres años. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la buena nueva, fuentes cercanas a la pareja revelaron la noticia a la revista People.

Jenner y Scott culminaron su relación en 2019 después de dos años de relación. A pesar de ello siempre mantuvieron una buena comunicación por el bien de la niña. Ahora al parecer se encendió nuevamente la chispa, de acuerdo a una información difundida por la revista Hola.

Kylie Jenner quiere muchos hijos

Kylie Jenner no esconde su deseo de tener otros hijos y no tiene temor de abordar el tema con frecuencia cuando habla con los medios de comunicación. La joven que celebró unos lujosos 24 años el pasado 14 de agosto de 2021, confesó que quiere tener siete.

"Quiero siete niños en el futuro, pero no ahora", comentó en una ocasión en un live por Instagram con su amiga Stassie Karanikolaou. "El embarazo no es una broma, es algo serio y difícil. No estoy preparada para eso todavía", añadió.

Jenner comentó también que se prepara y lee todo lo que puede sobre el tema, porque quiere ser una buena madre. "Leo libros, sigo todos estos temas en Instagram. Solo estoy tratando de aprender la mejor manera de criar a tu hijo", dijo.

People también informó que Caitlyn Jenner confesó también que está a la espera de otro nieto, aunque no admitió de cuál de sus hijos era la criatura. “Me acabo de enterar el otro día que tengo otro en el horno. Sí, lo descubrí el otro día”, mencionó.

Este sería el nieto 19 según Caitlyn, según citó la revista estadounindense -contando los retoños de las Kardashian- que para ella es muy poco para lo que desea. “Le sigo diciendo a las niñas que no están muy entusiasmadas con esto, pero quiero ir por 30", dijo.

