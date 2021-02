La vida de Caitlyn Jenner, quien nació bajo el nombre de Bruce Jenner, el padrastro de la socialité Kim Kardashian tiene un antes y después de su divorcio con la matriarca del clan Kardashian-Jenner, Kris Jenner en el año 2013, después de 23 largos años de matrimonio.

Aunque mucho se ha dicho de su separación, la pareja asegura que el cambio de género que decidió iniciar en el 2015 y con el que sorprendió al mundo no fue el motivo de su separación de la madre de sus dos hijas: Kendall y Kylie Jenner.

Pero pareciera que este proceso que completó y la convirtió en una mujer, le permitió limar asperezas y acercarse más a sus 4 hijos, los tres hombres y una mujer que ya hoy son adultos y con los que no compartió mucho después de contraer nupcias con Kris Jenner.

Aunque la fama solo abraza a sus dos hijas menores, en su vida como Bruce Jenner tuvo cuatro hijos en sus dos matrimonios anteriores, con lo que suman un total de 6 hijos para exatleta olímpico estadounidense.

Sus hijos, que muchos desconocen son el lado opuesto a las famosas hermanas que saltaron a la fama con el reality show “Keeping Up With The Kardashians”, llevando su vida a la pantalla chica y mostrando su excéntrico estilo de vida llena de lujos y derroche de glamour.

Los hijos nada famosos del padrastro de Kim Kardashian

Bruce Jenner llegó al altar por primera vez en el año 1972 con Chrystie Crownover, con quien procreó sus dos primeros hijos, Cassandra y Burt Jenner, de 40 y 42 años respectivamente. Después de 9 años se separaron en el año 1981.

El mismo año en que se conoció su decisión de cambiar de sexo, Crownover habló en una entrevista al conocer finalmente que su exesposo tomó la difícil determinación. Contó que Bruce le reveló en el primer año de su vida de casados que se encontraba “luchando con problemas de identidad de género”.

Aseguró que tuvo que compartir y guardar el secreto con Bruce y que a pesar de ello nunca lo dijo a nadie.

El hijo mayor de esta relación, Burt Jenner desde su cuenta Instagram, lo vemos que es un apasionado de los autos de carrera para Gladiator Tires, los cuales conduce con gran habilidad. A sus aficiones se le suma la de amar a los canes, por lo que posee una guardería canina llamada West LA Dogs, que fundó en el año 2015.

Burt con una apariencia fornida y con gran barba que mantiene cubriendo su rostro es padre de dos hermosos niños con su novia Valerie Pitalo: William Behr y Bodhi Burton Jenner.

Mientras que Cassandra Jenner de 40 años, tiene una vida nada parecida a sus medias hermanas. Vive alejada de los reflectores y después del último divorcio de su padre hubo un acercamiento real entre padre e hija que se nutre en la actualidad, a través de visitas y llamadas telefónicas.

Está casada y adoptó el apellido de su pareja, Marino. Ella es madre de tres hijos: Francesca, Isabella y Luke Marino.

Un segundo matrimonio para Bruce Jenner

Con la actriz Linda Thompson, Bruce Jenner se casó en el 5 de enero de 1981, teniendo un matrimonio de 5 años, tiempo en el que nacieron sus otros dos hijos: Brandon en 1981 y Brody en 1983.

La también exreina de belleza relató en el año 2015 en una entrevista para el Huffington Post que si hubiese sabido el secreto que guardaba Bruce, nunca se hubiese casado. Señaló que fue en 1985 que Jenner le reveló lo que por tanto tiempo llevó dentro: “Que se identificaba como una mujer” y que esperaba iniciar el proceso para convertirse en mujer.

De los hijos de esta unión, Brody Jenner es el que tiene una vida que más se asemeja a sus famosas hermanas Kendall y Kylie. A sus 37 años es un reconocido y atractivo modelo de grandes casas de modas norteamericanas y europeas. Además es un DJ, todo ello lo lleva a mantener contacto con grandes celebridades.

También tuvo algunas participaciones en el reality show de sus hermanas menores y en “The Princess of Malibu”.

Por su lado, su hermano Brandon Jenner de 39 años, también se ha destacado y es un personaje de la televisión al dedicarse a la música con su banda “Brandon & Leah”.

En el 2019, mientras su hermano Brody anunciaba su separación y divorcio con Kaitlyn Carter, Brandon traía buenas noticias para la familia Jenner, al informar que sería padre por tercera vez de unos gemelos con su novia Cayley Stoker, con quien se casó en una ceremonia muy privada, antes de que nacieran sus bebés.

