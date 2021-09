Kylie Jenner confirma su embarazo con tierno video y sus fans enloquecen

¿Qué pasó?

A través de un tierno video publicado en su cuenta de Instagram, Kylie Jenner confirmó que está embarazada a la espera de su segundo hijo con el rapero Travis Scott.

Cabe recordar que el cantante y la magnate del maquillaje ya tienen una hija en común, Stormi de tres años.

La publicación

El clip comienza con un primer plano de una prueba de embarazo positiva en la mano de Jenner y continúa con varias tomas de la hermana menor de Kim Kardashian con Scott y su hija, Stormi.

"¿Estás lista para ir al médico de mamá?", le pregunta Jenner a la niña de tres años.

"Este es uno de los días más felices de mi vida", exclama Kris Jenner, madre de la joven de 24 años, después de enterarse de que su hija menor está esperando a su segundo hijo.

En otras imágenes se ve a Kylie mientras le realizan una ecografía y una voz señala que está "a un par de días de poder escuchar los latidos del corazón del bebé".

El conmovedor video termina con una toma de Stormi abrazando y besando la panza de Jenner y diciendo dulcemente: "Bebé".

Reacciones de la familia

La hermana mayor de Jenner, Kourtney Kardashian, compartió la emoción de la pareja y comentó en la publicación: "Esto es tan hermoso, mi bendita hermana".

Khloé Kardashian también intervino con un "Awwwww".

En tanto, Kriss Jenner manifestó: "Estoy llorando de nuevo. Que especial y maravillosa bendición te está dando Dios".

Kim Kardashian, Kendall Jenner y Hailey Bieber, fueron otras de las figuras que celebraron el embarazo en los comentarios.

Los fans

Los seguidores de la magnate también compartieron su emoción con comentarios como "felicitaciones hermosa", "que emocionante", "estoy muy feliz por ti".

Incluso otros usuarios se lo tomaron con humor comentando: "¿Cómo puedo reencarnar en esa guagua?".

Kylie Jenner quiere muchos hijos

Kylie Jenner no esconde su deseo de tener otros hijos y no tiene temor de abordar el tema con frecuencia cuando habla con los medios de comunicación. La joven que celebró unos lujosos 24 años el pasado 14 de agosto de 2021, confesó que quiere tener siete.

"Quiero siete niños en el futuro, pero no ahora", comentó en una ocasión en un live por Instagram con su amiga Stassie Karanikolaou. "El embarazo no es una broma, es algo serio y difícil. No estoy preparada para eso todavía", añadió.

Jenner comentó también que se prepara y lee todo lo que puede sobre el tema, porque quiere ser una buena madre. "Leo libros, sigo todos estos temas en Instagram. Solo estoy tratando de aprender la mejor manera de criar a tu hijo", dijo.