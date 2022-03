"Me pidieron la casa": Fran García-Huidobro sorprende al anunciar que deberá dejar su hogar

La conductora de televisión Francisca García-Huidobro relató un complicado momento que tuvo que enfrentar durante las últimas horas, ya que debió mudarse repentinamente de la casa que estaba habitando.

A través de su cuenta de Instagram, la animadora utilizó la función de preguntas y respuestas para interactuar con sus más de 400 mil seguidores, mediante la cual varios usuarios le hicieron llegar sus dudas.

De esta forma, Fran sorprendió a sus seguidores revelando que tuvo que abandonar el inmueble al que se había mudado recientemente y explicó los motivos de esta decisión.

"Me pidieron la casa"

Para contextualizar, la también actriz señaló que "yo arriendo una casa y los dueños de mi casa se habían ido afuera de Chile a estudiar y volvieron; me pidieron la casa".

En este sentido, lamentó que pese a que tenía programada la mudanza entre este 14 y 15 de marzo, esta no pudo llevarse a cabo.

"No pude empezar porque la otra casa la estaban pintando, aunque deberían haberlo hecho antes, para qué hacerse más mala sangre", expuso uno de los videos.

Otro de sus seguidores le consultó sobre si se llevaría a sus mascotas, ante lo que fue enfática en contestar que sí. "Por supuesto que me llevo a mis perros. Me costó mucho encontrar casa, porque en algunas no los aceptan", sostuvo.

Finalmente, García-Huidobro indicó que "mañana (hoy) empieza el traslado de muebles y todo eso. Ya estoy harto mejor de la espalda, por suerte. Gracias a todos los que se preocuparon”, expresó.

Revisa la storie de Fran García-Huidobro

Todo sobre Famosos chilenos