Hailey Bieber asegura que sufrió "síntomas similares a los de un derrame cerebral" debido a un coágulo de sangre

Hailey Bieber confirmó los rumores que circulaban por la prensa de que fue hospitalizada esta semana, aclarando en sus redes sociales que sufrió síntomas similares a los de un derrame cerebral debido a un pequeño coágulo de sangre en el cerebro.

Realizó una publicación de texto para calmar a sus fanáticos preocupados por el estado de salud de la modelo. "El jueves por la mañana, estaba sentada desayunando con mi esposo cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral y me llevaron al hospital", explicó en sus Instagram Stories.

Tras lo anterior, señaló: "Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre muy pequeño en mi cerebro, lo que provocó una pequeña falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo había superado por sí solo y me recuperé por completo en unas pocas horas", continuó.

Instagram / Hailey Bieber

"Aunque este fue definitivamente uno de los momentos más aterradores por los que he pasado, ahora estoy en casa y me va bien, y estoy muy agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron”.

Bieber finalizó agradeciendo a sus seguidores la preocupación por su estado de salud: “Gracias a todos los que se han acercado con buenos deseos y preocupación, y por todo el apoyo y el amor”.

La relación con Justin

El susto de salud que pasó Hailey se produce tan solo unas semanas después de que su esposo, Justin Bieber, contrajera COVID-19, lo que inicialmente alertó a los fanáticos de la pareja y llevó a los médicos a creer que los problemas de Hailey podrían estar relacionados.

Cabe recordar que la famosa pareja se casó legalmente en Manhattan en septiembre de 2018, aunque celebraron su matrimonio de manera más "oficial" realizando una ceremonia el año siguiente en Carolina del Sur.

Hasta la semana pasada (previo al susto médico) no se les podría haber visto más felices a los Biebers tras celebrar el cumpleaños número 28 de la popular estrella del pop canadiense. Felicidad que Hailey plasmó en una publicación de Instagram.

"Feliz cumpleaños, mi bebé… hay muchas cosas increíbles y hermosas de esta vida, pero la parte más hermosa es que puedo vivirla contigo", escribió la modelo en una publicación junto con fotos de la pareja.

Agregando: "Te amo... esta va por los 28".

