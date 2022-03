El enojo de novia por concierto de Bad Bunny: Su familia irá a ver al cantante en vez de asistir a su boda

El fanatismo por el cantante puertorriqueño Bad Bunny no sabe de límites, y es que cada día sus fanáticos siguen sorprendiendo con locas historias que involucran su devoción por este artista.

Este fue el caso de Paola Reyes, una joven novia salvadoreña que expuso a través de su cuenta de Twitter una situación que la tiene enfurecida, y que rápidamente se viralizó. Sus familiares y amigos más cercanos prefirieron no asistir a su boda para en su lugar poder acudir al concierto que dará el puertorriqueño en El Salvador.

"Bad Bunny decide hacer su concierto el mismo día que mi boda"

Tras el anuncio de la gira del famoso cantante de trap que lo llevará a múltiples países de América Latina, sus fanáticos a lo largo de todo el continente agotaron casi todos los boletos con velocidad. Sin embargo, un concierto que muchos salvadoreños esperaban con ansias se convirtió en un dolor de cabeza para una pareja que escogió el mismo día para celebrar su matrimonio.

La novia afectada utilizó su cuenta de Twitter para descargar su frustración, en un tweet que fue viralizado rápidamente y en donde señala lo siguiente: "Saben, mi boda religiosa fue planeada hace 1 año y por cosas del destino Bad Bunny decide hacer su concierto el mismo día que mi boda. Es bien feo ver que amigos, familia, a quienes se les mandó el ‘save the date’ hace 1 año, estén intentando comprar entradas en este momento".

Saben, mi boda religiosa fue planeada hace 1 año y por cosas del destino Bad Bunny decide hacer su concierto el mismo día que mi boda. Es bien feo ver que amigos/familia a quienes se les mando el save the date hace 1 año, estén intentando comprar entradas en este momento. — Paola Reyes (@PaoCReyes) March 1, 2022

Continuando con su descargo, Reyes añadió otro Tweet en el que señalaba que: "Obviamente, nadie está obligado a asistir a mi evento, pero en momentos así es cuando te das cuenta quienes valen la pena y quienes no". Además de aclararles a los fanáticos del cantante que: "Nadie dijo que no me gusta Bad Bunny, la verdad sí me gusta”, tras recibir múltiples críticas.

Obviamente nadie esta obligado a asistir a mi evento, pero en momento así es cuando te das cuenta quienes valen la pena y quienes no. — Paola Reyes (@PaoCReyes) March 1, 2022

Finalmente y a pesar de los problemas, Paola Reyes confesó que la pareja no piensa en cambiar la fecha agendada para su boda, por lo que continuarán con los preparativos. "Las bodas requieren una logística entera. Estaba leyendo varios comentarios que decían: 'cambiá la fecha', pero es casi imposible cambiarla a esta hora, más con un montón de personas que se están casando. Todos los lugares están llenos (…), cambiar la boda está bien difícil, creo que sale más fácil desinvitar a la gente", explicó la novia al medio La tribu FM.

Cabe recordar que el intérprete de "Dákiti" se presentará en nuestro país el viernes 28 y sábado 29 de octubre, como parte de su gira continental llamada "World's Hottest Tour".

Todo sobre Bad Bunny