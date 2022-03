Tatiana Merino es reconocida en Australia por su trabajo como auxiliar de aseo: "Al limpiar no se me cae ninguna corona"

Fue en 2016 cuando la actriz chilena Tatiana Merino agarró sus maletas y se fue a vivir a Australia, en donde se ha desempeñado desde el 2017 en una empresa de aseo que presta sus servicios a diferentes tiendas del país.

A cinco años de haberse incorporado a la compañía, fue reconocida como una de las colaboradoras más comprometidas con su trabajo, y fue premiada con un diploma y un cheque de 100 dólares por parte de su jefa.

"Al limpiar no se me cae ninguna corona"

"Fue como una inyección de energía, una gran gratificación. Me alegro de que se den cuenta que hago las cosas con amor. Mi trabajo no es un trabajo. Yo la paso bien. No importa lo que tú hagas, sino cómo lo haces. En la vida uno siempre debe dejar una huella, donde sea", comentó a LUN.

El trabajo de Merino consiste en limpiar una tienda que vende artículos de mejoramiento del hogar, la cual está ubicada en Sídney.

"Todos los días hago la limpieza en tres tiendas. Me gusta trabajar desde temprano, y el horario partía a las 7 de la mañana, pero yo pregunté si podía empezar antes. Así que me despierto a las 5 AM y a las 6:20 ya estoy en mi trabajo", narró, contando parte de su rutina.

Se desocupa a las 14:30, y entre las solicitudes que le hacen desde los comercios está "sacar bien el polvo para dejar la sala de exhibiciones brillante, pasar la aspiradora, sacar la basura que son todos los papeles, limpiar el piso y el mesón de la cocina, además de limpiar dos baños que son súper limpios".

Pasar de los escenarios en Chile, a tomar la pala y la escoba en Australia, para la artista no ha sido para nada un problema. "Al limpiar no se me cae ninguna corona, soy la misma Tatiana. A veces me pongo audífonos y noto que estoy bailando. Es que es algo innato en mí y eso se transmite", aseguró.

Además, reveló que en Sídney jamás la han humillado por ser una auxiliar de aseo; es más, valoran la importancia y relevancia de su trabajo.

"A mí no me dicen la señora del aseo, no. A mí todos, desde el jefe para abajo me dicen Tatiana. Me conocen. En la pandemia, durante el encierro, seguí trabajando y se preocuparon mucho de mí, me dieron todos los implementos para que me cuidara (...) me subieron el sueldo y me sentí muy importante", cerró.

