Linda Evangelista sorprende al salir nuevamente a las calles sin maquillaje tras su valiente testimonio

La superestrella de las pasarelas durante los años 90, Linda Evangelista, volvió a salir a las calles tras el duro testimonio que compartió hace unas semanas, sobre el procedimiento estético fallido que desfiguró parte de su cuerpo.

La modelo canadiense, de 56 años, tal vez vive uno de los momentos más difíciles de su vida. Durante al menos cinco años evitó cualquier tipo de actividad pública luego de que sus rasgos, por los que era conocida mundialmente, quedasen opacados por un mal procedimiento estético.

La top model saltó a la fama en los años 90. Destacaba en las pasarelas por su rostro exótico, cuello largo y ojos claros. En el año 2022 ella tiene una vida totalmente diferente a la que disfrutó por aquellos tiempos, sin embargo, ha decidido salir adelante.

Por primera vez en mucho tiempo, Linda Evangelista se atrevió a salir a la calle con su rostro totalmente descubierto, sin utilizar mascarilla. La modelo fue retratada en el Chelsea Market de Manhattan. Las fotografías no tardaron en difundirse en las redes sociales.

La estrella de las pasarelas estaba vestida totalmente de negro, con el cabello recogido. En las imágenes se puede notar el rostro de evangelista redondeado, muy diferente al estilizado que tenía cuando era la reina de los desfiles de moda.

Linda Evangelista seen for the first time since she was 'deformed'. She said: 'I tried to fix it myself, thinking I was doing something wrong. I got to where I wasn't eating at all. I thought I was losing my mind.'🙄"By her own decision to ward off aging!" "She was stunning! pic.twitter.com/pLjmtMiBUu