"The Batman": ¿Hay una escena post-créditos?

Este jueves 3 de marzo se estrenó la película "The Batman" en Latinoamérica.

El filme, inspirado en el famoso personaje de DC Comics, está dirigido por Matt Reeves y protagonizado por el actor Robert Pattinson como Batman.

De acuerdo a la sinopsis oficial, la historia se centra en los inicios de Bruce Wayne como Batman, aterrorizando a los criminales de Ciudad Gótica para cobrar venganza de sus delitos.

Todo sobre Batman

¿Hay una escena post-créditos en "The Batman"?

Los fanáticos de las películas basadas en cómics tienen la costumbre de quedarse en el cine hasta el final de los créditos para ver si hay una escena post-créditos que pueda adelantar lo que viene en la saga.

Sin caer en spoilers sobre la trama, lo cierto es que "The Batman" no tiene una escena post-créditos como tal, pero sí tiene una imagen con un "easter egg" que quizá no muchos notarán.

Este mensaje oculto consiste en un texto de letras color verde que dice la palabra "adiós" y, en un abrir y cerrar de ojos, aparece el sitio de El Acertijo wwww.rataalada.com.

Dicha página web existe y cuenta con una serie de mensajes ocultos que permiten resolver acertijos para ver contenido adicional de "The Batma".

Revisa el tráiler de "The Batman"

Todo sobre Cine