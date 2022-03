Así luce Verónica Castro en la película "Cuando sea joven": Podría ser la última de su carrera

Hablar de Verónica Castro es hablar de una de las figuras más importantes de la televisión mexicana. Con más de 50 años de carrera, la actriz protagonizó la portada de una prestigiosa revista y habló de un posible retiro.

La madre de Cristian Castro posó para la revista Caras y conversó sobre cómo es su vida en la actualidad y de cómo ha asumido su nueva apariencia, en la que destaca por su cabello platinado.

También anunció que con el futuro estreno de “Cuando sea joven”, posiblemente acabe su trayectoria artística en la que cuentan más de 22 películas y una treintena de producciones entre telenovelas y series.

Así posó Verónica Castro a sus 70 años

Además de ser una de las actrices mexicanas más queridas en el ámbito internacional, Verónica Castro también se ha convertido en un símbolo de amor propio y dignidad femenina desde que comenzó a mostrarse al natural, presumiendo de sus canas.

Al respecto, hizo una declaración poderosa: “Yo sí lo he aceptado (la edad) y me ha gustado. Me gustan mis 70 años, mis canas y mis arrugas. Me gustan mis abandonos de mi cabeza, porque a veces se me va la onda y que no me acuerdo de cosas, pero tengo a un público maravilloso que me recuerda toda mi carrera. Ese público me ha hecho regresar al pasado y me pongo muy feliz”.

En la portada de la editorial, “La Vero”, como cariñosamente es llamada por sus fans, posó con su abundante cabellera suelta y peinada con ondas. Lleva un maquillaje tenue con delineado negro en sus ojos verdes. Unos accesorios en tonos metalizados y en diversos tonos de azules completaron su look.

En el film, con el que espera retirarse de la escena, Verónica interpreta a una viuda que se da cuenta de que se está convirtiendo en una carga cuando, de pronto, recupera misteriosamente su apariencia de cuando tenía 20 años, detalló el portal Infobae.

“Esta cinta es como un refresh para mí, porque la grabé hace tres años y tal vez sea la última película que haga en mi vida, hasta mis cejas me las tapaban. Y sí, una cana más o una cana menos, qué más da. Si me hubieran esperado unos años más, hubiera salido con el pelo blanco natural completamente”, dijo.

“Guapa como siempre”

La actriz aseguró sentirse feliz en esta etapa de su vida y sus más fervientes fanáticos también le dieron el visto bueno. La portada de la revista, que fue compartida en su cuenta personal en Instagram, ya cuenta con miles de “likes" y comentarios.

“Con esos ojazos se ve bella de todas formas”; “Qué hermosura de señora lo hermoso nunca se acabará”; “No te hagas cirugías porque no las necesitas”; “Qué hermosa se ve así. No vive pretendiendo verse de 30 años como muchas”, fueron parte de los mensajes dejados en el post.

