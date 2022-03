"Repe me ayudó mucho a tomar la decisión": Priscilla Vargas renunció a Mega tras 20 años

Un acontecido comienzo de marzo tuvo la periodista Priscilla Vargas, quien anunció su renuncia a Mega para asumir nuevos desafíos profesionales.

En pantalla, al finalizar Meganoticias Actualiza, se despidió de todo el equipo de prensa y también de la audiencia, que por años la acompañó día tras día en las diferentes entregas noticiosas de nuestro canal.

"Me voy muy emocionada"

Vargas también usó sus redes sociales para grabar el último video dentro de las dependencias de Mega, dando un mensaje de agradecimiento al lugar en el que trabajó por 20 años.

"Después de 20 años me voy de Mega. Estoy tan agradecida, porque aquí me dieron las herramientas necesarias para poder crecer profesional y personalmente, que es lo más importante", parte diciendo en el video.

Agregó que "me voy muy emocionada, pero también con una sensación de valentía, porque la verdad es que no es fácil. No es fácil tomar esta decisión, sobre todo cuando uno quiere tanto al equipo con el que trabaja, y cuando parte del equipo también son mis mejores amigos".

"Muchas gracias por estar ahí siempre, por dejarme acompañarlos todas las mañanas y acompañarlos sobre todo al partir el día, porque yo sé que es una difícil misión eso de levantarse, y además quedar informado", sentenció a modo de cierre.

Repenning le ayudó a tomar la decisión

En una entrevista que dio a LUN, Priscilla aseguró que su compañero José Luis Repenning fue una de las personas que la motivó para que tomara la decisión de emprender nuevos rumbos profesionales.

El periodista era uno de los pocos que sabía de la oferta que había recibido Vargas y cuando se reunieron en Tongoy durante sus vacaciones conversaron sobre el futuro de ella.

"Cuando me comentó que la habían contactado, siempre le dije que escuchara y viera la mejor opción. Me contó más detalles, ella estaba fascinada y yo no sabía mucho qué hacer porque no quería que se fuera, pero al final uno ve su crecimiento y creo que era una muy buena opción", aseguró Repenning al citado medio.

Sus palabras fueron secundadas por Priscilla, quien sentenció que "Repe me ayudó mucho a tomar la decisión. Solo necesitaba que me dijeran 'dale'".

