Priscilla Vargas se despide de Mega con sus seguidores de Instagram: "No es fácil tomar esta decisión"

¿Qué pasó?

Durante el noticiero de este martes, la periodista Priscilla Vargas anunció su salida de Mega, para asumir nuevos desafíos laborales en otro medio de comunicación.

Si bien en la instancia se despidió de su audiencia, también dedicó algunas palabras a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo?

"Después de 20 años me voy de Mega", inició diciendo en un video, donde muestra el logo del canal.

"Estoy tan agradecida, porque aquí me dieron las herramientas necesarias para poder crecer profesional y personalmente, que es lo más importante", agregó.

"No es fácil tomar esta decisión"

La periodista también manifestó que "me voy muy emocionada, pero también con una sensación de valentía, porque la verdad es que no es fácil. No es fácil tomar esta decisión, sobre todo cuando uno quiere tanto al equipo con el que trabaja, y cuando parte del equipo también son mis mejores amigos".

"Muchas gracias por estar ahí siempre, por dejarme acompañarlos todas las mañanas y acompañarlos sobre todo a partir el día, porque yo sé que es una difícil misión eso de levantarse, y además quedar informado", concluyó.

La despedida de Priscilla en pantalla

Al anunciar su adiós en pantalla, Priscilla fue sorprendida con un clip que resumió sus dos décadas de carrera en el canal, en el cual comenzó siendo productora periodística y en el que terminó convirtiéndose en la conductora de dos de sus ediciones diarias de noticieros.

Luego de verlo y escuchar los discursos de Marianne Schmidt y Michelle Adam, con la voz entrecortada expresó que "solo quiero decir que los quiero mucho, los adoro. Fue muy difícil la decisión. He sido muy feliz en este canal, me ha dado las herramientas para crecer profesionalmente, en lo personal y, sobre todo, me ha enseñado a aprovechar las oportunidades".

Luego se dirigió a los televidentes, agradeciendo "por dejarme despertarlos todos los días para amanecer con muchas familias y por creer en mi trabajo (...) Que estén muy bien y hasta siempre", fueron las últimas palabras que dijo, en medio de los aplausos de toda la sala de prensa.

