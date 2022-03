"Deja un vacío que no sabes cómo llenar": La tierna despedida de José Luis Repenning a Priscilla Vargas

La periodista Priscilla Vargas anunció durante el noticiero de este martes 1 de marzo que deja Mega tras 20 años, para asumir nuevos desafíos laborales en otros medios de comunicación.

En pantalla, tuvo una emotiva despedida con palabras de la meteoróloga Michelle Adam y la periodista de noticias internacionales Marianne Schmidt, quienes le desearon lo mejor en esta nueva etapa que emprende.

"Un vacío que no sabes cómo llenar"

El gran ausente fue su eterno compañero de noticiero, José Luis Repenning, quien no estuvo con ella conduciendo Meganoticias Actualiza durante esta jornada. No obstante, ocupó sus redes sociales para entregarle un sentido mensaje a quien es una de sus mejores amigas.

En su cuenta de Instagram, Repenning publicó una historia llena de texto, en la cual escribió sobre los sentimientos encontrados que le generó enterarse de esta noticia.

"¿Cómo sentirse cuando estás feliz porque tu partner se va a una gran oportunidad... pero sientes que te deja un vacío que no sabes cómo llenar?", se preguntó el periodista, quien posteriormente apuntó que "te deseo lo mejor Priscilla Vargas".

La despedida de Priscilla Vargas

Al anunciar su adiós, Priscilla fue sorprendida con un clip que resumió sus dos décadas de carrera en el canal, en el cual comenzó siendo productora periodística y en el que terminó convirtiéndose en la conductora de dos de sus ediciones diarias de noticieros.

Luego de verlo y escuchar los discursos de Marianne Schmidt y Michelle Adam, con la voz entrecortada expresó que "solo quiero decir que los quiero mucho, los adoro. Fue muy difícil la decisión. He sido muy feliz en este canal, me ha dado las herramientas para crecer profesionalmente, en lo personal y, sobre todo, me ha enseñado a aprovechar las oportunidades".

Luego se dirigió a los televidentes, agradeciendo "por dejarme despertarlos todos los días para amanecer con muchas familias y por creer en mi trabajo (...) Que estén muy bien y hasta siempre", fueron las últimas palabras que dijo, en medio de los aplausos de toda la sala de prensa.

