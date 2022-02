La hija de Will Smith tendría dos novios: Paparazzis la capturan con otro joven que no es Tyler Cole

La hija de Will Smith se declaró el año pasado practicante del poliamor, es por eso que, a pesar de tener una relación de varios años con el también cantante Tyler Cole, fue vista paseando con tranquilidad en las calles de Malibú en Los Ángeles con otro chico.

Willow Smith conoció a Cole en 2017, según reveló el portal Antena 3. Aunque no hay fecha precisa de cuando comenzaron su relación, el año pasado ambos derrocharon amor a través de las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Tyler tiene múltiples publicaciones con ella, donde suele expresar el cariño que le tiene, algo que la artista sabe agradecer muy bien también. “Estoy muy agradecida por tu presencia en mi vida”, escribió como gesto hacia él por su colaboración en varios álbumes.

Willow Smith, de 21 años, se vio muy cómoda y relajada paseando con su otro pretendiente, sin temor a que las cámaras de los paparazzi la siguieran con su lente delator. El joven con quien fue vista Willow Smith es De'Wayne, con quien, según el diario británico Daily Mail, ha estado saliendo desde 2021.

Smith iba vestida de manera informal con chaqueta de cuero negra, pantalones deportivos, sudadera con capucha y mascarilla a juego, cuando salían de comprar comida en un supermercado. Ambos estaban tomados de la mano.

Willow Smith, 21, holds hands with her musician beau De'Wayne, 26, as they stock up on groceries at Whole Foods in Malibu https://t.co/kNxhDS6MVX pic.twitter.com/IogEHjs621