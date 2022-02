"Quiero celebrar tu cumpleaños": El desgarrador mensaje de J Balvin para su madre grave por Covid-19

El cantante J Balvin pasa por uno de los momentos más duros de su vida: su madre aún se encuentra hospitalizada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por complicaciones derivadas del Covid-19.

En medio de la alegría por el nacimiento de su primogénito Río y el lanzamiento de su nuevo sencillo “Niño soñador”, lidia con la incertidumbre por el delicado estado de salud en el que se encuentra, Alba Mery Balvin.

El colombiano aprovechó las redes sociales para mantener al tanto de la situación a sus más de 51 millones de seguidores y también para dedicarle mensajes de esperanza y optimismo a su mamá.

J Balvin felicita a su madre por su cumpleaños

Este 25 de febrero, J Balvin reapareció en Instagram para dedicarle un desgarrador mensaje a su mamá por su cumpleaños. A pesar del triste momento, el intérprete de música urbana no quiso pasar la fecha por alto.

“Querida, madre, no sé cómo denominar el día de hoy... no sé si es bueno, no sé si no es tan bueno, ¡pero acá estamos juntos! Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga”, escribió.

El reguetonero le agradeció por darle la vida y por todas las enseñanzas que le brindó a lo largo de estos años. “Gracias por enseñarme que todo es posible, que hay que guardar silencio en momentos de exaltación y adversidad, gracias por tú resiliencia”, dijo.

Balvin además reveló que en medio de la batalla que libra su madre en contra del coronavirus, en un momento de lucidez, le pidió que ayudara a otros pacientes que no tenían para comprar el tratamiento. “Me impactó cuando regresaste y lo único que me pediste fue ayudar a las personas que estaban a tu alrededor”.

El cantante, quien durante los últimos años ha luchado en contra de la depresión, culminó su mensaje con una frase de esperanza: “Te amo, vamos a salir adelante y, como siempre me dices: no le tengamos miedo al miedo”.

No se separa de su madre

Anterior a este conmovedor texto, J Balvin compartió una fotografía en la que aparece su madre cargandolo en brazos cuando era apenas un bebé. “Si tenemos a la familia tenemos todo en la vida. Te amo mamá”, escribió en la leyenda del post.

En otro video que compartió en sus historias de Instagram, mostró parte de los obsequios que le llevó a su mamá para celebrar el día tan especial.

