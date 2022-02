Con mascarilla de oxígeno: J Balvin comparte una fotografía de su madre hospitalizada por Covid-19

Un preocupado J Balvin reapareció para contar el delicado estado de salud de su madre Alba Mery Balvin, quien se encuentra hospitalizada debido a complicaciones derivadas del Covid-19.

En diciembre, el cantante colombiano anunció que tanto él como su madre habían dado positivo a la prueba de coronavirus. Aunque él superó la enfermedad sin complicaciones, su madre aún padece sus síntomas.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de reguetón anunció a sus más de 51 millones de seguidores el difícil momento por el que atraviesa él y toda su familia, así que aprovechó de agradecer todos los mensajes de apoyo que recibe.

Todo sobre J Balvin

Madre de J Balvin fue trasladada a Unidad de Cuidados Intensivos

Tras dos meses de lucha, la madre de J Balvin ingresó nuevamente a una clínica de la ciudad de Medellín, en Colombia, debido a que la saturación de oxígeno había descendido.

“Mi madre está en la clínica porque el oxígeno se le bajó por covid-19. Pido oraciones por ella, porque podamos salir de esto”, escribió el 6 de febrero el reguetonero, según detalló el portal 30 Minutos.

Ahora, el intérprete de “Amarillo” reapareció para anunciar que su madre había empeorado por complicaciones más graves que el propio virus y que fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Gracias a todos los que me han enviado saludos por mi madre, lastimosamente ella está en cuidados intensivos, empeoró la situación, pero nada... eso es parte de la vida”, se les escucha decir en el video.

El artista también aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad a las personas que están pasando por un momento similar: "Esto le puede pasar a cualquier persona. Para que sepan que somos la misma vuelta. Fuerza a todos los que tienen un familiar enfermo”, dijo.

Balvin compartió también una fotografía en la que aparece su padre, José Álvaro Osorio, junto a su madre, a quien pueden observar con una mascarilla de oxígeno acostada en una camilla.

“Esto es lo que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre, piensen en cómo amar al otro y no cómo destruir. El tiempo, que es sagrado, utilízalo en construir y tener tu mente en paz, porque puedo tener mil defectos, pero duermo tranquilo porque busco cómo ser mejor y no dañarme en los demás”, escribió.

“Niño Soñador” el nuevo sencillo de J Balvin

El difícil momento que atraviesa el reguetonero coincide con el lanzamiento de su último sencillo “Niño Soñador”, una conmovedora canción en la que le pide perdón a su “yo” de antes.

“Tengo una depresión que no tiene solución ni con todo lo que tengo. Quiero pedir perdón especialmente al yo de antes porque no sabía del dolor, ni la presión en la vida de un cantante (...) de qué me sirve la cuenta bancaria, si no le puedo dar un papá feliz al hijo mío”, dice parte de la letra.

Todo sobre Famosos