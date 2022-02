De brillar en la TV peruana a tener un problema legal con el país: Así luce hoy el ex "Calle 7", Pancho Rodríguez

Francisco "Pancho" Rodríguez es uno de los personajes emblemáticos de los programas juveniles en Chile, ya que el hombre participó durante varias temporadas en el extinto "Calle 7", logrando incluso coronarse como ganador en algunos ciclos del espacio.

Rodríguez, quien también estuvo en "Pelotón", se hizo conocido en 2009 en el país, tras ser miembro estable de "Calle 7", lo cual le significó fama y éxito a nivel nacional.

Recordada es la final de la tercera temporada del programa, en donde disputó la competencia en parejas junto a la actual diputada Maite Orsini, con quien se coronó como ganador del show.

Francisco Rodríguez cuando ganó con Maite Orsini

Tras el término del espacio en 2013, Rodríguez siguió en Chile en diferentes eventos discotequeros y otros programas de farándula. Un año después, "Pancho" optó por internacionalizar su carrera.

El presente de "Pancho" Rodríguez

A fines de 2014, cuando tenía 32 años, Francisco se atrevió a dar un giro en su vida y se fue rumbo a Perú, con la idea en un comienzo de solo realizar un evento. No obstante, una productora supo de él, se le acercó y le ofreció una oportunidad en el programa "Combate", del mismo estilo de "Calle 7".

"Yo no tenía muchas expectativas ni muchas ganas. Llego a la reunión con la gente de 'Combate' y la productora me dice 'Pancho, me caíste del cielo, ¿cuándo puedes venir? ¿Cuándo es lo más pronto posible que puedes estar acá?'", recordó hace un tiempo a LUN, revelando que tras dicha oferta se vino una semana a Chile, arregló algunos asuntos y después ya estaba como miembro del elenco del espacio.

Pancho Rodríguez en "Combate"

Pese a su edad, muchos creerían que está en desventajas frente a otros concursantes. No obstante, en dicha ocasión fue enfático en desmentir ese mito.

"Gané cuatro veces de forma consecutiva. La edad es medio mito, te puedo asegurar que soy más máquina que un chico de 22 años, los que hay en el programa no me ganan. Hay algunos mayores que yo, pero no se cuidan como yo", aseveró.

En esa ocasión, comentó que venía cada dos meses a Chile, principalmente para ver a su familia y sus dos hijas que viven en el país. Una de ellas la tuvo con la exparticipante de "Mekano", Belén Muñoz.

Problema legal con Perú

En abril de 2021, Pancho Rodríguez fue sorprendido en Perú participando de una fiesta clandestina, por la que tuvo que disculparse con sus fans por su comportamiento, el cual se enmarcó en la fase más crítica de la pandemia en el país andino.

Rodríguez fue multado por aquello con una deuda monetaria, la cual pagó y siguió con su trabajo. A fines del 2021 volvió a Chile para las fiestas junto a su hija, y en enero de este 2022 volvió.

Grande fue su sorpresa cuando en pleno aeropuerto, no lo dejaron ingresar al país, ya que por su falta también le prohibieron el regreso a Perú por 5 años en caso de salir del país.

En un programa llamado Magaly TV, Pancho reveló que ha insistido en sus tratativas con volver al país. "Yo no estoy acá pidiéndole un favorcito a migraciones, les estoy pidiendo que sean justos, que se haga justicia. Estoy en una situación de delincuente, de criminal. No puedo entrar al país por cinco años", apuntó.

Por ahora, la celebridad sigue en Chile, esperando que levanten la sanción que pesa contra él por la fiesta a la cual asistió.

Así luce actualmente Pancho Rodríguez

