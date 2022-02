Hace unos días José Antonio Neme declaraba estar "muy feliz" con su nueva vida en pareja. Una consolidación en el plano amoroso del conductor del matinal de Mucho Gusto, que hace surgir interrogantes sobre los siguientes pasos en su relación, entre estos, una posible paternidad.

Sobre este último punto, Diana Bolocco aprovechó el análisis que hacían sobre la vida de Ricky Martin como padre, para interrogar a Neme sobre sus deseos de convertirse en papá.

¡La vida está muy cara!

"¿A ti te gustaría tener hijos a todo esto?", preguntó Bolocco, ante lo que, en seco, el periodista dijo: "No, no me gustaría".

Sobre las razones para esta negativa, Neme mencionó razones económicas para no "agrandar la familia". "¡La vida está muy cara! Cuando baje la inflación, cuando baje el dólar, ahí vamos a ver", aseveró.

Ante esta argumentación, y algo descolocada, la hermana de Cecilia Bolocco le interrogó nuevamente "en serio". "Es muy caro tener hijos. Te lo digo en serio", indicó el otrora conductor de noticieros.

Pero no contenta con esta nueva respuesta, Diana le preguntó nuevamente si sería padre, considerando un escenario hipotético en donde el dinero no influyera. "No sé", le dice Neme. "Entonces, es no la respuesta", le dice Bolocco.

"Yo veo a veces a los papás con cuatro, cinco niños y uff", dijo posteriormente con un tono de desgrado el periodista. Ante lo que Bolocco lo increpa en tono de broma y le dice:"¿Y qué? Somos felices, tenemos mucho tiempo libre".

"Me tiene muy feliz"

Fue con motivo del día de San Valentín cuando José Antonio Neme habló de su nueva relación de pareja. Una ocasión en que también fue "molestado" por su compañera del matinal respecto a la visión del amor.

"(José Antonio) tiene un doble discurso del amor, que lo reniega, que no cree y la cuestión. ¿Qué es lo que pasa? A puertas cerradas disfruta del amor a concho", señaló Bolocco.

José Antonio respondió: "le mando un saludo a él que lo quiero mucho. Me tiene muy feliz, se lo digo todos los días y que tomamos una decisión importante".

Hace unos meses, en una conversación con la actriz Teresita Reyes, el periodista explicó que no daría nunca a conocer la identidad de su novio, ya que "no es chileno y no tiene nada que ver con la tele, por eso no lo quiero exponer".

De hecho, en la primera imagen que el periodista compartió de su novio no es posible verle el rostro, ya que este se "esconde" bajo un sombrero.

