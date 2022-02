"Sin ti, Mary": La última canción que Carlos Caszely le dedicó a su fallecida esposa María de los Ángeles Guerra

Fueron 50 años los que estuvieron juntos el exfutbolista Carlos Caszely y la ex tenista de ranking nacional, María de los Ángeles Guerra, quien falleció recientemente producto de un cáncer.

Historia de amor

Ambos se conocieron en 1972. Él estudiaba pedagogía en Educación Física en la Universidad de Chile, mientras que ella técnico deportivo, siendo una destacada tenista de ranking nacional, y la número uno en aquel entonces.

Manuel Burboa, compañero de estudios de Caszely, rememora el inicio de la historia de ambos: "Recuerdo que Carlos la vio pasar y dijo 'noooo, me encantó'", flechándose de un primer momento de María.

Fue al diario LUN, hace una semana, que Caszely dio las siguientes declaraciones: "Nos tomamos la mano un 20 de octubre del 72 y nos casamos un 6 de noviembre del 73 y de ahí nunca nos soltamos de la mano".

Fue poco más de un año para que dieran el "sí" en la iglesia, pero con ciertas condiciones. Fue el año 1973 cuando Caszely fichó por el Levante UD de España y quiso llevarse a María con él. Pero, su padre, le dijo que solo se iría si se casaban. Y así pasó un 6 de noviembre de aquel año.

"Es como si hoy se casara Alexis Sánchez", dice Burboa, quien fue padrino de la boda en el registro civil de La Reina, lugar se casaron. La madrina fue la campeona de Esquí, Myriam Torralbo.

El matrimonio fue todo un evento nacional y desde aquel entonces, nunca más se separaron.

La última canción

De acuerdo a Las Últimas Noticias, durante las últimas horas de vida de su esposa, el crack de la Roja le dedicó "Mary es mi amor, una balada que se hizo famosa gracias a Leo Dan.

En la letra, un par de frases aseguran que "sí un día me faltas tú, Que Dios me ayude a morir, Ya que no volveré a ser, en esta vida tan feliz. Sin ti, Mary".

La muerte de María de los Ángeles Guerra

El pasado martes 22 de febrero el hijo de Carlos Caszely, Piero Caszely, anunció a través de sus redes sociales el sensible fallecimiento de su madre, María de los Ángeles Guerra.

A través de su cuenta de Facebook, el joven publicó una imagen en donde aparece sentado junto a su madre, mirando los dos fijamente a la cámara.

En la descripción escribió, "mamita, este amor es para toda vida. Te amo y te amaré por siempre, descansa en paz".

Barbra Caszely, hija del matrimonio, también dedicó unas palabras a su madre. "Hasta el final de tus respiros, siempre tan clara y organizada, nos dijiste que debíamos ir a la playa con los niños porque es algo que siempre hacíamos en familia y que este verano no podía ser diferente que teníamos que compartir y disfrutar", escribió primero.

"Esperaste paciente y con calma a que volviéramos todos a tu lado para despedirte e irte feliz... hay mamita linda siempre tan sabía siempre tan tú... Amor infinito por ti", finalizó Barbra.

