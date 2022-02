Dejó el deporte por un problema cardiaco: Conoce el pasado futbolístico de Pailita, uno de los intérpretes de Dímelo Má

El cantante emergente de trap chileno, Carlos Javier Rain Pailacheo, más conocido como Pailita, tiene un pasado alejado de la música.

El artista, que suma millones de reproducciones en las canciones que publica en YouTube y que es uno de los intérpretes del reconocido tema "Dímelo Má", en su adolescencia fue un amante del deporte.

Pailita comenzó a jugar fútbol a los 5 años en el equipo Cruz del Sur de Puerto Natales, su ciudad de origen. Desde ahí no paró y su carrera fue en ascenso a medida que pasaban los años.

Mientras estaba en enseñanza media, el cantante de "Dime tú" participó en campeonatos nacionales e incluso jugó en Brasil como refuerzo para un equipo nacional.

"Fui parte de los Juegos de La Araucanía con la selección de mi región, estuve en hartos nacionales con mi liceo, el Don Bosco, y viajé a Brasil a jugar de refuerzo para un equipo de Santiago que se llama 'Canillitas Chile'", detalló Pailita al medio deportivo AS.

Los deportes requieren disciplina, algo que Carlos asegura tener, y es que según cuenta, entrenaba a las 6 de la mañana de lunes a domingo, se mantenía enfocado en su pasión, totalmente alejado de drogas o alcohol.

Con ese ritmo, el cantante consiguió jugar como mediocampista de contención, de creativo, de lateral e, incluso, de atacante.

Prueba en Barnechea

Tras jugar en Brasil, el equipo deportivo Barnechea se contactó con Pailita para que fuera parte de su formación, sin embargo, el joven iba en tercero medio y su mamá no lo dejó. Además, el hermano mayor del músico, recién había ingresado a la cárcel.

"No podía dejar solita a mi mamá. Me tuve que devolver a Punta Arenas y perder esa oportunidad, pero por algo pasan las cosas", contó Pailita al medio deportivo.

La salud es primero

Como si perder la oportunidad de jugar en Barnechea no hubiese sido suficiente, tiempo más tarde, Carlos fue diagnosticado con taquicardia supraventricular, lo que hacía que su corazón latiera más rápido de lo normal, llegando incluso a 200 pulsaciones por minuto, es decir, el doble de lo normal.

"Independiente de que no haya sido cadete o profesional, me dolió demasiado esa situación", confesó Rain a AS. Esta condición cardiaca que apareció en su adolescencia, no permitía que Carlos jugara fútbol, por lo que finalmente debió ser operado del corazón.

Arturo Vidal, Erick Pulgar y Colo Colo

Además de ser fanático del fútbol, Pailita es hincha de Colo Colo, lo que se refleja en las fotografías que tiene en su cuenta de Instagram con Joan Cruz, Bruno Gutiérrez y Vicente Pizarro, a las afueras del estadio Monumental.

Algo similar ocurrió con Arturo Vidal, puesto que Pailita conversaba con Sandrino Vidal, hermano del futbolista, y en una ocasión decidió compartir con él un freestyle, que llegó a oídos del "King", quien compartió y hasta se grabó escuchando la canción.

Otro de los encuentros que ha tenido Pailita con ídolos del fútbol, fue con los seleccionados nacionales, Erick Pulgar e Iván Morales.

Según publicó el músico en su cuenta de Instagram, Pulgar lo invitó a pasar una tarde de piscina en su casa. "Gracias por la invitación a tu casa y poder darme el lujo de conocer a tu familia hermanito", comentó el cantante en esa oportunidad.

