"Cada día más rico": El atrevido piropo que le dedicó Nico Oyarzún a Fernando Godoy

Los actores de "Amar Profundo", Nicolás Oyarzún y Fernando Godoy, mantienen una relación de amistad entre ellos, y así lo dejaron claro durante este lunes 21 de febrero.

Esto porque Oyarzún subió una imagen a su cuenta de Instagram, en donde aparece admirando atentamente a Fernando, quien también está presente en la imagen.

"Cada día más rico", escribió Nicolás en la descripción, en donde además etiquetó a Fernando Godoy, logrando un divertido comentario de parte de él.

"Me pillaste desprevenido campeón. Estaba justo mirando para allá, si hubiese sabido me doy vuelta y te chanto un pato", fue lo que escribió Godoy, desatando las risas de parte de sus fans.

Comentario de Fernando Godoy

Nico Oyarzún en "Amar Profundo"

En conversación con la Revista Ya, el actor Nicolás Oyarzún analizó su protagónico en "Amar Profundo", donde da vida a Fabián Bravo, un pescador que intenta recomponer la relación con su hija adolescente.

Sobre este rol, el intérprete señaló que, "me gusta el momento que estamos viviendo, en que el galán de teleserie ya no es el fuerte y protector. El galán también es frágil, tiene pena, es vulnerable. Es torpe, siente vergüenza, comete errores. Es mucho más humano y, a fin de cuentas, genera un espacio de referencia más interesante para construir nuevas generaciones".

Sobre lo mismo, aclaró que Fabián no es un galán, sino "un enamorado". "Me siento muy cómodo, porque particularmente soy así. A mí me importa una raj... ser cliché. El espacio del romanticismo lo vivo a concho. Me gusta decir lo que siento", agregó.

"Amar Profundo" se emite de lunes a jueves a partir de las 22:40 horas, justo después de Meganoticias Prime.

