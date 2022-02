"No me lo quiero probar": La reacción de Denise Rosenthal tras recibir su vestido de novia

Dentro de las próximas semanas, la cantante chilena Denise Rosenthal, contraerá matrimonio con su novio, el también artista Camilo Zicavo, vocalista de la banda "Moral Distraída".

Los preparativos ya los están llevando a cabo y este fin de semana se cumplió uno de los pasos previos decisivos de cara a la celebración, ya que Rosenthal recibió el vestido con el que espera dar el sí.

"Me voy a poner a llorar"

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de canciones como "Cambio de piel", primero subió un video gritando en voz baja y mostrando la bolsa donde viene empacada la prenda. "Llegó", escribió sobre el clip, junto a emojis de un monito con la boca tapada, una novia, y una cara gritando.

Luego, subió otro registro en donde aparece su rostro con un filtro, el cual le deja mariposas posadas encima de su rostro. "No me lo quiero probar, me voy a poner a llorar", apuntó en la historia.

Por último, subió un video en el que aparece mordiendo su dedo, preguntándole a sus seguidores sobre los sentimientos previos a la boda. "¿Si me da nervios? ¿Si no me queda tan bien? ¿Es la ansiedad?", consultó, dejando dos opciones para responder, "sí, clásico" y "déjate de webi...".

El matrimonio de Denise Rosenthal

Para su cumpleaños número 30, celebrado el 8 de noviembre de 2020, Zicavo sorprendió a Rosenthal pidiéndole matrimonio.

El día 9 del mismo mes y año, la treintañera subió un video en donde aparecen detalles de la petición de matrimonio, el cual cautivó a sus fans.

Una semana después, en un programa de TVN, confesó que la petición de Camilo, "me tomó de verdad de mucha sorpresa, no me lo esperaba. Estamos armando nuestro proyecto, pero no me lo esperaba".

