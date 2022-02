"Siempre me sentí ajena al mundo de la tele": La nueva vida de Chabe ayudando a mujeres a salir de la drogadicción

La recordada Chabe de "Mekano", cuyo nombre real es María Isabel Indo, dio un giro radical a su vida hace varios años. Hoy trabaja en lo que asegura es su vocación: es monitora de mujeres que están superando su drogadicción.

"Tengo el don de escuchar y esta labor me hace sentir plena. Como necesito más preparación, en abril inicio las clases de mi segundo año en la carrera de técnico en prevención y rehabilitación en la Universidad de Santiago", explicó en una entrevista con LUN.

El ayudar a otras personas a través del habla no es algo nuevo para ella. Durante la conversación, confesó que al salir de cuarto medio barajó estudiar psicología, pero al ingresar a la industria televisiva fue postergando sus estudios universitarios.

La nueva vida de Chabe

"Tenía 17 años y sentía que la tele duraría poco, pero me quedé mucho tiempo. Cuando entré a 'Mekano' lo vi como una posibilidad de financiar mi carrera de teatro. Siempre me sentí ajena al mundo de la tele", contó, reconociendo que incluso pasó por episodios depresivos durante sus años de fama.

Sobre este punto ahondó y recordó que "tenía momentos felices, pero si me preguntas, la fama no es nada. En pantalla me veía como la chica ruda, pero era una mujer sensible e insegura (...) Me aburrió que siempre me buscaran para hacer la chica sexy. Yo nunca me sentí linda, no me quería mucho".

Si bien enfatizó en que no es religiosa, aseguró que fue Dios quien la sanó a través de la iglesia evangélica en la que participa. Desde esa congregación, le hablaron del programa de rehabilitación donde ahora trabaja, realizando diferentes tipos de intervenciones a las internas.

"Entran por su voluntad a un programa de nueve meses en que deben luchar por sus vidas. Las llamo guerreras porque luchan contra la abstinencia y luego deben perdonarse a sí mismas. Participan en talleres de panadería, artesanía, deportes y leemos la Biblia para aprender de ella", comentó.

La directora del centro, Ximena Salinas, valoró el rol que ha tenido Chabe a lo largo de estos meses en los que ha participado como monitora.

"María Isabel es muy empática, llega a la gente y está capacitada. El ser famosa le da una ventaja y se ha convertido en un ejemplo, pues ella logró superar la depresión", acotó.

Todo sobre Famosos chilenos