Austin Butler: Conoce quién es el actor protagonista de la nueva película "Elvis"

El pasado jueves 17 de febrero, se estrenó, a nivel mundial, el tráiler oficial de la nueva película biográfica de Elvis Presley, titulada "Elvis" y protagonizada por el actor estadounidense, Austin Robert Butler.

Buscando retratar a una de las figuras clave del rock'n roll en el siglo XX, Butler sorprenderá a sus fanáticos al interpretar un papel diferente a los que acostumbraba realizar en sus proyectos audiovisuales anteriores.

"Había muchas razones (para tomarlo), pero fundamentalmente poder explorar la humanidad de alguien que se ha convertido en el papel tapiz de la sociedad de alguna manera y se ha mantenido en un estado tan sobrehumano para poder explorar eso durante años y aprender por qué era como era y encontrar al ser humano en ese ícono, eso fue realmente una alegría", comentó Butler sobre la oportunidad que le dieron.

El actor de 30 años lleva la mitad de su vida trabajando para la televisión, partiendo con Nickelodeon para la serie adolescente "Manual de supervivencia escolar de Ned", donde consiguió su primer representante y decisión tomar la carrera de actuación como un trabajo real.

Desde ese momento comenzó a trabajar para diferentes series juveniles de Disney y Nickelodeon. Entre sus participaciones destacan los programas Hannah Montana, Zoey 101, iCarly y Los Hechiceros de Weverly Place.

Llega a la pantalla grande

A lo largo de su carrera como actor, Austin ha participado de 9 películas. Debido a que comenzó a actuar a corta edad, sus producciones audiovisuales han mostrado diferentes periodos de vida.

Realizando el papel de adolescente, Austin llegó a la pantalla grande con "Pequeños Invasores", una película estrenada en el 2009 que cuenta la historia de una familia y su encuentro con extraterrestres. Luego de esta, participó con Disney Channel para la película de "Sharpay Evans", personaje de la saga High School Musical.

Desde ahí participó en películas de terror, comedias e incluso de zombies tales como "The Dead Don't Die", "Dude" y "Yoga Hosers". No obstante, sus últimas producciones cinematográficas han sido, quizás, las más importantes de su carrera.

"Once Upon a Time in Hollywood", protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, es dirigida por Quentin Tarantino. En esta película Austin interpreta a un famoso asesino estadounidense, miembro de la Familia Manson.

Elvis, la película

Este 2022 Butler sorprenderá con su personaje en "Elvis", la biografía del rey del Rock And Roll, donde dará vida al mismo Elvis Presley. Hasta el momento no se ha visto una mínima parte de su actuación en la producción audiovisual.

El filme "Elvis" debería estrenarse en los cines chilenos en junio del 2022.

De acuerdo con el sitio web FilmAffinity, la película explora la vida y la música de Elvis Presley a través del prisma de su complicada relación con el coronel Tom Parker, su enigmático manager.

La historia profundiza en la dinámica que existía entre Presley y Parker, abarcando más de 20 años de historia, entre los que se el ascenso de Presley a la fama y su llegada al estrellato. En el centro de ese periplo también está Priscilla Presley, una de las personas más importantes e influyentes en la vida de Elvis.

Revisa el tráiler

