"Me puse muy nerviosa": Belén Soto cuenta todos los detalles de cómo le pidieron matrimonio

La noticia del último fin de semana de enero de este 2022 fue sin dudas la tierna petición de matrimonio que recibió Belén Soto de parte de su ahora prometido, Branko Bacovich.

La influencer se encargó de subir fotos a sus redes sociales, recibiendo cientos de felicitaciones de parte de sus seguidores y también de sus famosos amigos, como Mane Swett y Jorge Zabaleta.

A pocos días de aquel momento, la joven de 25 años contó todos los detalles de cómo su pareja le pidió la mano en las idílicas playas del Caribe.

"Noté algo raro"

"El 27 de enero, Branko me despertó a las 6 de la mañana y me insistió con que fuéramos a ver el amanecer. Yo quería seguir durmiendo, pero finalmente me levanté, por casualidad me vestí de blanco y me arreglé", aseveró, recalcando que ella no tenía idea del gesto que tendría Bacovich con ella.

Ya en la orilla de la playa, mientras observaban el paisaje, Soto comenzó a notar que su novio estaba "nervioso, se daba muchas vueltas, no me dejaba abrazarlo y noté algo raro".

El joven esperó que no hubiese nadie cerca para arrodillarse frente a ella. En ese momento, "sacó el anillo y me preguntó si me quería casar con él. Me puse muy nerviosa y le dije, 'sí, feliz'", rememoró Belén, añadiendo que un turista estadounidense les tomó fotos para inmortalizar el bello momento.

Quien fue cómplice de Branko en la petición de matrimonio fue la madre de Soto, Carolina Infante. Ella sabía que durante las vacaciones su yerno le pediría matrimonio a su hija, pero no sabía cuándo exactamente.

Bacovich y Soto están juntos hace más de cinco años, y ella adelantó que la ceremonia será en un entorno rodeado de naturaleza.

