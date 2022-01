"Qué va a ser de mi vida sin tu vida": La sentida despedida de la actriz Paz Bascuñán a su abuela Leonor Oyarzún

La madrugada del viernes se conocía la noticia del fallecimiento de Leonor Oyarzún, exprimera dama y esposa del expresidente Patricio Aylwin.

La pareja que tuvo cinco hijos eran padres de la exministra de Educación, Mariana Aylwin, quien a su vez es madre de la actriz Paz Bascuñán.

Tras la muerte de Oyarzún, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para compartir un extenso y emotivo mensaje de despedida para su abuela.

"Que va a ser de mi vida sin tu vida"

"Hace años me di cuenta que las manos de mi abuela empezaban a envejecer… era chica y sentí por primera vez lo que era EL MIEDO. Mi abuela envejece y me sorprendí. Mi abuela no es inmortal. Mi abuela un día no va a estar", comenzó relatando.

"Me imaginaba entonces que la tierra se iba a abrir y que íbamos a desaparecer todos con ella, porque el mundo sin mi abuela no es posible... Qué va a ser de mi vida sin tu vida Ita mía", añadió la intérprete de Teresa Betancourt en la teleserie Demente.

ATON

"La vida sigue y yo te llevaré conmigo para siempre"

Posteriormente la actriz compartió la sabias palabras que la primera dama del retorno a la democracia le dijo la Navidad pasada. "La vida sigue y hay que saber adaptarse a ella".

"Intentaré adaptarme. Buscando en mi su fortaleza, su lucidez, su entusiasmo, su determinación, su sabiduría, humor, calma, equilibrio", les respondió de manera póstuma a su abuela.

"Es el fin de una manera de existir... pero esta mañana igual ha amanecido, igual las flores de su jardín están radiantes, igual me levanto con mi familia para despedirte AMADA ABUELA. La vida sigue y yo te llevaré conmigo para siempre", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos