Justo cuando celebra 40 años de carrera artística Luis Miguel dejó sorprendidos a sus seguidores en todo el mundo tras dejarse ver en público con un aspecto totalmente cambiado.

El "Sol de México" llevaba varios meses sin dar "señales de vida", por lo que su aparición en una concesionaria de autos de lujo, en la que se rumorea compró un Rolls-Royce, dejó a más de uno impactado.

Todo sobre Luis Miguel

El cambio físico de Luis Miguel

En las instantáneas viralizadas en redes sociales se aprecia el gran cambio físico del cantante, quien muestra una considerable baja de peso respecto a sus últimas apariciones públicas.

Además de aparecer con varios kilos menos, el artista también estrenó un "nuevo look", al lucir su pelo corto, lejos de la cabellera algo desaliñada que tenía en el último tiempo.

A esta fotografía compartida por un club de fans, se suma además un segundo registro en el cual se ve al intérprete de "La Incondicional" presumiendo su nueva figura con una gran sonrisa en un restaurante.

"Qué gusto verte tan bien"

"Qué gusto verte tan bien, para que decir lo guapo que traes de buena cepa. Es un regalo para tus fans estas fotos, justo a un día de tus 40 años de trayectoria. ¡Ay! Como me encanta verte de buena salud y tan sonriente es más con new look", escribió el club de fans "Me gustas tal como eres" junto a la publicación.

La emoción de este mensaje no es algo casual, ya que en los últimos años eran varias y varios de los seguidores del artista quienes se mostraban preocupados por la apariencia, e inclusive, el estado de salud de Luis Miguel.

Revisa el nuevo aspecto de Luis Miguel:

Instagram @fanclub_megustastalcomoeres

Instagram @fanclub_megustastalcomoeres

Todo sobre Famosos