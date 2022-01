"Ustedes son mi antidepresivo": Marcianeke dedica tierno mensaje a sus fanáticos tras masivo show

El cantante Marcianeke sorprendió a sus fanáticos durante este fin de semana, con un tierno mensaje en donde deja de manifiesto el cariño y aprecio que siente por ellos.

Todo se dio en un video que él compartió en su cuenta de Instagram, filmado en un show que el cantante hizo en la localidad de Pelluhue, en la región del Maule.

En el clip, el cantante aparece cantando su canción "Qué Pasa", siendo respaldado por el público que cantaba a coro junto a él su explosivo hit.

Ese registro lo subió a sus historias de Instagram, en donde escribió: "Ustedes son mi antidepresivo mi gente, los amo mucho", junto a un emoji de manos en posición de rezo.

Marcianeke y su salud mental

En una reciente entrevista que dio a CHV Noticias, el joven confesó que la música para él significó aliviar sus problemas de salud mental sufridos en la adolescencia.

"Antes cantaba, pero para pasar el rato. Después tuve depresión severa y cuando tenía problemas me hacía daño a mí mismo", indicó de entrada.

"Después de a poquito, tenía un amigo que grababa y me iba a buscar a la casa cuando estaba mal, y ahí me ponía a grabar y de a poquito refugiándome. Como pasaba mal, pasaba haciendo música", contó.

En esta misma línea, en octubre de 2021, a La Tercera comentó que durante años, "no tenía mucha autoestima, no me agradaba mi personalidad. En mi familia teníamos todo, pero yo sentía que no tenía nada".

