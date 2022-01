"Al fin justicia": Mamá de Iván Cabrera reaccionó a las disculpas de la expareja de su hijo

La mamá de Iván Cabrera, Raquel Salinas, reaccionó a través de su cuenta de Instagram al video que subió la expareja de su hijo, Antonella Muñoz, desmintiendo todas las acusaciones que había hecho en contra de él.

Salinas, quien ya había defendido a Iván de los dichos de Muñoz, publicó una historia en la mencionada red social en donde expresa su alegría tras la confesión de Antonella.

En esta se puede leer, "al fin justicia", escrito en mayúsculas sobre un fondo rosado que va difuminando hacia el naranjo.

Revisa la historia

Historia de mamá Iván Cabrera

La reacción de la exesposa de Iván Cabrera

La exesposa de Iván Cabrera, Tiffany Magrini, quien es madre de dos hijos del bailarín, también reaccionó a la confesión de Antonella Muñoz.

En su propia cuenta de Instagram, Magrini republicó el video en donde Muñoz se retracta de las acusaciones, escribiendo sobre ella "desde el primer momento lo dije".

Cuando se había conocido la acusación, la mujer ya le había entregado su respaldo, señalando, "lo defiendo porque es el papá de mis hijos y lo están tratando de violador, cosa que no es! Y menos con temas de drogas".

Revisa la historia

Historia de Tiffany Magrani

¿Qué dijo Antonella?

La tarde del sábado la expareja de Iván Cabrera, Antonella Muñoz, se retractó de las acusaciones de abuso que había hecho en contra del bailarín a fines del año pasado.

"Quería grabar este video para ofrecerle disculpas públicas a Manuel Iván Cabrera Salinas, mi expareja, por el daño ocasionado a él principalmente, a su familia, y por sobre todas las cosas quiero ofrecerles disculpas públicas a sus hijos por dañar la honra de su padre", comienza diciendo en el video.

View this post on Instagram A post shared by Ivan Cabrera (@ivancabrerabjj)

La joven de 28 años explicó que luego de caer en excesos con las drogas y tener un colapso por estrés, le concedió la entrevista a la periodista Cecilia Gutiérrez en la que lanzó las acusaciones. "Me encontraba muy mal psicológicamente, dije cosas que no son reales y asumo las consecuencias".

"Él jamás me violó, y esto lo recalco. Él jamás me violó. Jamás me obligó a consumir drogas, yo soy una persona adulta, tengo casi 29 años, que tenía y tengo poder de decisión", dijo.

Revisa el video

Todo sobre Famosos chilenos