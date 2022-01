"Lindas y bellas": Lucila Vit conmueve con foto luciendo su avanzado embarazo

La modelo trasandina Lucila Vit, conquistó a sus 1,3 millones de seguidores en Instagram tras lucir una foto en donde aparece luciendo su avanzado embarazo.

Recordemos que la argentina está esperando una bebé con su actual pareja, el exfutbolista Rafael Olarra, a quien ya anunciaron que bautizarán como Agustina.

"Lindas y bellas"

Lucila subió una imagen en donde aparece ella sentada sobre un columpio situado en un verde paisaje, usando un vestido en tonos rosados y blancos con unas sandalias negras.

"El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido", fue lo que escribió en la descripción de la imagen, logrando cientos de comentarios y miles de likes por parte de sus fans.

"Te ves preciosa", "belleza", "encantadora", "te ves hermosa", "lindas y bellas", "estás divina", "me encantan", son parte de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Sus deseos de ser madre

La exfigura de programas juveniles reveló en octubre de 2021 los difíciles escenarios que le habían mencionado los doctores cuando había manifestado su deseo de convertirse en madre.

"Los pronósticos eran pésimos. Todos me decían que me iba a costar quedar embarazada por mi condición de deportista extrema, con un nivel alto de estrés. Al tener esa condición, me explicaban los médicos, se eleva el cortisol, que es la hormona del estrés", contó a LUN.

Añadió que por su alta exigencia física, "casi no tenía grasa, eso también me jugaba en contra, porque el cuerpo no está preparado para crear vidas con poquita grasa".

Sin embargo, ella misma reconoce que "mis ganas de ser mamá eran más grandes, porque pensé que me iba a costar mucho más. Pero fue sorpresivo, todo muy emocionante lo que empezamos a vivir con el Rafa"

