"Súper feliz en el tema laboral": El esperanzador anuncio de Gala tras su tormentoso fin de año 2021

La exchica reality e influencer, Gala Caldirola, comenzó con todo este 2022, según ella misma comentó en su cuenta de Instagram, luego de un tormentoso cierre de año 2021.

Recordemos que en los últimos días de diciembre, la española borró todos los registros que tenía con Iván Cabrera, a quien había presentado como su pareja en noviembre del 2021, alimentando los rumores de que existe un quiebre entre ambos.

Los comentarios aumentaron luego que él también eliminara las fotos en donde aparecía junto a ella. Además, dejaron de seguirse el uno al otro.

El mensaje de Gala

Durante la madrugada de este miércoles 5 de enero, Gala tomó su celular y grabó historias desde su casa, señalando que había conseguido un trabajo de último momento.

"¿Qué hago por aquí a estas horas? En realidad no he podido dormir casi nada. Pero estoy muy contenta igual, porque me voy al aeropuerto. Me ha salido un viaje exprés por temas de trabajo", fue lo primero que dijo en la "storie".

Luego señaló que se encuentra "súper contenta porque están fluyendo un montón de proyectos, estoy súper feliz en el tema laboral. Sí, ¿por qué no decirlo?", sin mencionar el lugar donde le ofrecieron dicho trabajo.

Horas después, Caldirola compartió un potente mensaje, en el cual se puede leer: "Disfrutar de lo que hay en el presente. Todo lo demás llega".

