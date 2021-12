¿Se acabó el amor? Gala Caldirola borró todas las fotos con Iván Cabrera y se dejaron de seguir en Instagram

Los seguidores en redes sociales de Gala Caldirola e Iván Cabrera comenzaron a especular, durante la madrugada de este jueves 30 de diciembre, sobre un eventual quiebre entre ellos, luego de haber confirmado hace poco más de un mes su relación amorosa.

¿Las razones? La modelo española borró todo registro del "Potro" Cabrera en su cuenta personal de Instagram, e incluso, hasta lo dejó de seguir.

Cabe destacar que Gala, durante varias semanas, subió registros junto a él, llenándolo de elogios y declaraciones de amor. No obstante, todos estos posteos fueron eliminados durante la madrugada de este jueves, lo que para muchos hace creer que ella terminó con él.

Lo anterior porque Iván Cabrera, al momento de publicar esta nota, no tenía eliminadas las publicaciones junto a ella en su cuenta de Instagram, aunque sí la había dejado de seguir.

¿Cómo nació el amor entre ellos?

Sobre cómo comenzó su relación con el exparticipante de "Yingo", Gala expuso a LUN a fines de noviembre de 2021 que todo empezó en un programa de TV en donde compartían como participantes.

"Cada día encontraba más y más lindo a mi compañero de programa (Cabrera). Lo empecé a ver de otra forma de a poco. En un inicio no me fijé en él. Obviamente, lo ves lindo y con musculitos, pero no te llama la atención como cuando profundizas", indicó.

En ese contexto, agregó: “Sentí protección y motivación de su parte. Otra cosa que me gustó de Iván es que se adaptó a mi mundo... Con mi hija se lleva bien, porque él tiene dos hijos... Encontré un buen partner, alguien con quien puedo ser yo misma... Me di la posibilidad de ser feliz”, expuso.

Finalmente, se le preguntó si estaba enamorada: “Es una palabra muy grande. Yo creo que el amor se va construyendo de a poquito. Estoy ilusionada porque se porte muy bien conmigo”, cerró.

Los rumores de quiebre entre ambos se dan justo cuando la expareja por tres años de Iván Cabrera, Antonella Muñoz, conversara con la periodista Cecilia Gutiérrez y acusara al bailarín de haber sido violento con ella durante su relación.

