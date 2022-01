La cara de ella cuando era bebé: Coni Ríos muestra el tierno tatuaje que el "Chino" tiene en su espalda

La hija mayor de Marcelo "Chino" Ríos, Constanza Ríos Sotela, se encuentra de vacaciones junto a su padre en las paradisíacas playas de Bahamas, desde donde ha compartido fotos y videos en que muestra lo bien que la está pasando.

Este domingo 2 de enero, la joven subió una historia en donde muestra un curioso tatuaje que el "Chino" tiene en su espalda, en donde aparece la cara de un bebé.

El tatuaje de Marcelo Ríos

La guagua que está plasmada en la piel del extenista es nada más ni nada menos que la misma Coni, según ella misma explicó en la historia que grabó.

En el video, la también hija de Giuliana Sotela graba a su padre que se encontraba de espalda, enfocando principalmente el tatuaje del "Chino", el cual se encuentra a la altura del omóplato izquierdo.

Constanza complementó el clip con un gif en inglés que quiere decir "hola, soy yo", confirmando que es ella quien está retratada en la piel del exdeportista.

Revisa el tatuaje

Constanza Ríos y la relación con su padre

En 2021, Constanza fue parte de un programa de la televisión chilena, marcando así su debut en la pantalla chica local. Una decisión que, de acuerdo a una entrevista que sostuvo en julio con El Mercurio, tomó principalmente por el desafío que implicaba vivir durante algunas semanas en el país de su padre, y también, para recorrerlo y conocerlo mejor.

¿Qué opinó el "Chino" sobre ingresar al programa? "No me dijo mucho de esta participación, entonces, yo creo que eso significa que está de acuerdo... Si no estuviera de acuerdo habría dicho de todo", fue lo que expresó la joven en ese entonces.

La modelo aclaró que con el extenista "nos llevamos bien, a pesar de la distancia", aunque hizo hincapié en que algunas declaraciones que ha hecho el "Chino" no las comparte del todo.

"No es fácil para mí como su hija ver que se refiere, a veces, a temas que chocan con mis valores", remató la joven que se ha convertido en una influencer en redes sociales.

