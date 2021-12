"No comentas nada de él": Actriz venezolana de #PobreNovio responde a preguntas sobre su pareja

"Voy a hacer esta historia para terminar de aclarar la situación", partió diciendo la actriz venezolana de "#PobreNovio", Nathalie Vera, a través del formato "stories" de su cuenta de Instagram.

Quien por estos días da vida a "Génesis" en la exitosa ficción de Mega, se refirió a su actual estado sentimental mediante la popular dinámica preguntas y respuestas de la plataforma, donde un usuario inquirió si seguía o no en pareja.

"¿Aún con pareja? No comentas nada de él", fue el mensaje que recibió la influencer, que tras aparecer en pantalla comenzó a sumar miles de seguidores en un corto lapso de tiempo.

Recordemos que fue en septiembre de este año cuando Nathalie compartió una romántica publicación en la que presentó al joven, con quien dijo tener una relación desde hace cinco años.

En ese entonces, agregó detalles de cómo se dio la relación: "Nos conocimos en Venezuela, somos novios desde allá, me vine a Chile por la situación país y principalmente por él".

La respuesta de Nathalie

Fiel a su estilo, la intérprete puso fin a las especulaciones de un posible distanciamiento. Al respecto afirmó que no están separados. De hecho, viven juntos.

"Sí, tengo novio. Vivo con él, vivo solamente con él y con mi perrita", partió explicando en el video, en el que también se refirió al por qué evita exponerlo en su perfil.

"La cuestión es que a mi novio no le gustan mucho las redes sociales, es súper aparte de eso y no me gusta mostrarlo por acá porque no le gusta", enfatizó Vera.

Revisa el video

Todo sobre Pobre Novio

Todo sobre Famosos chilenos