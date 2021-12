"Graduación de mi cachorro": La celebración de Daniela Ramírez con su hijo que salió de cuarto medio

Fin de año y los famosos del espectáculo chileno siguen celebrando a sus hijos, quienes lograron salir de cuarto medio en plena pandemia de coronavirus.

Durante el miércoles 22 de diciembre, la actriz de "Amanda", Daniela Ramírez, subió una galería de fotos celebrando a su hijo Martín, quien cerró su ciclo escolar.

"Celebraciones varias"

Ramírez subió 10 imágenes en donde se le puede ver junto a su retoño en diferentes etapas de la ceremonia de graduación, tanto con ella como con sus compañeros de clase.

Uno de los registros más tiernos es en donde aparecen los dos bailando al aire libre, con el fondo de Santiago totalmente de noche.

"Celebraciones varias. Graduación de mi cachorro. A bailar", escribió Ramírez en la descripción, junto a un emoji de dos estrellas entrelazadas.

"Qué emoción mi Chola hermosa", "Qué lindo", "felicitaciones para el hijo", "muchas felicidades hermosos", "qué grande tu hijo", "son dos gotas de agua", "felicidades, etapa superada", "que fuerte el guaperío", son parte de los comentarios de sus seguidores que se pueden leer en el posteo.

Revisa la publicación

(desliza a la izquierda sobre las fotos para verlas todas)

La maternidad de Daniela Ramírez

En 2017, para una edición de la extinta revista Caras, Ramírez comentó lo que significó para ella convertirse en madre cuando estaba en el colegio, a los 16 años.

"Quedé embarazada de un pololo, compañero de colegio... No era la idea en ningún aspecto. Pero a pesar de todo, mi familia me apoyó e hizo que todo sucediera de la forma más amable", recordó, revelando que por un momento pasó por su cabeza abortar.

"Claro que lo pensé, aunque claramente la mejor decisión fue seguir adelante. En eso me ayudó la familia, el saber que no estaba sola… ¿Cuántas niñas hay que tienen miedo, ven el futuro y dicen 'qué voy a hacer'? Es súper difícil la vida, sobre todo si no cuentas con apoyo", añadió sobre lo anterior.

En dicha entrevista, reconoció que Martín, para ella, es "un cable a tierra". "Antes de él yo andaba conociendo, pololeando, siendo feliz. Lo mío era la libertad, el taller de teatro, la música, los amigos. Tenía ansias de vivir. Cuando me embaracé fue un parelé; volví, tuve que aprender de mí, mucho", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos