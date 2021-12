"Llegaste a mi vida para llenarme": Lisandra dedica tierno mensaje a su hijo Noah tras recibir insultos en Instagram

La exchica reality, Lisandra Silva, entregó un mensaje navideño dedicado a su hijo Noah, un día después de que viralizara mensajes de un usuario que insultó a su pequeño.

Silva hizo una reflexión, valorando lo que ha significado la llegada de su primogénito para su vida y cuánto ha cambiado gracias e él.

"Esta Navidad será la mejor"

"Llegaste a mi vida para llenarme, inspirarme, enseñarme. Eres mi motor impulsor, mi motivación. Tú lo haces todo más bello, tú le das sentido a cada cosa que hago. Porque cada cosa que hago es por ti, por tu futuro, por tu felicidad. No puedo creer cuánto me has cambiado hijo", partió diciendo.

Agregó que se encuentra agradecida "con Dios por regalarme algo tan bello y tan puro. Tú y hermanito/a que viene en camino son mi luz. ¡Los amo! ¡Esta Navidad será la mejor Navidad de mi vida porque estás tú!".

En la imagen, se puede ver al pequeño Noah de cuerpo completo, con el árbol navideño y un oso de peluche gigante a sus espaldas.

"¡Qué precioso!", "tus hijos siempre serán tu motor principal", "precioso", "hermoso", "bello bebé, Dios lo bendiga", "qué hermoso su bebé", "muchas bendiciones", son algunos de los mensajes que sus fans le dejaron en la publicación.

El desubicado comentario contra su hijo

Un ofensivo mensaje fue el que recibió la influencer cubana Lisandra Silva, a través de su cuenta de Instagram, con un insulto dirigido directamente a su hijo, Noah.

Esta no es la primera vez que Lisandra recibe mensajes contra su pequeño. Hace algunos meses, la modelo reveló una lista de comentarios desagradables que, desde que se convirtió en madre, ha recibido en redes sociales.

"Que Dios te bendiga"

El jueves, Silva subió una historia a su cuenta de Instagram, en donde se pueden leer los mensajes que le envió un usuario en dos ocasiones, tanto en septiembre de este año como el día miércoles 22 de diciembre.

En el primero, el internauta le escribió: "Tu hijo parece murciélago", mientras que en el segundo le indicó a la cubana: "Ándate a tu país".

Lejos de responderle en los mismos términos, Lisandra le señaló: "Sergio, ¡que Dios te bendiga! Feliz Navidad para ti y los tuyos".

