Lisandra Silva responde a desubicado y ofensivo comentario contra su hijo Noah

Un desubicado mensaje fue el que recibió la influencer cubana Lisandra Silva, a través de su cuenta de Instagram, con un insulto dirigido directamente a su hijo, Noah.

Esta no es la primera vez que Lisandra recibe mensajes contra su pequeño. Hace algunos meses, la modelo reveló una lista de comentarios desagradables que, desde que se convirtió en madre, ha recibido en redes sociales.

Durante la mañana de este jueves 23 de diciembre, Silva subió una historia a su cuenta de Instagram, en donde se pueden leer los mensajes que le envió un usuario en dos ocasiones, tanto en septiembre de este año como el día miércoles 22 de diciembre.

En el primero, el internauta le escribió: "Tu hijo parece murciélago", mientras que en el segundo le indicó a la cubana: "Ándate a tu país".

Lejos de responderle en los mismos términos, Lisandra le señaló: "Sergio, ¡que Dios te bendiga! Feliz Navidad para ti y los tuyos".

Pero eso no fue lo único, pues durante esta semana, Lisandra ha hecho noticia por haber pedido ayuda a sus seguidores para elegir el regalo de Navidad de su hijo Noah. Muchos le ayudaron, pero una usuaria la criticó a través de un mensaje que le envió a su cuenta de Instagram.

En este le escribió: "Oye patética, deja de andar publicando todo, si algo le quieres regalar a tu hijo hazlo en silencio, no ves que hay niños que ni para una cena tienen, y tú tampoco tienes, si no fuera por ese hombre que tienes al lado (su pareja Raúl Peralta)".

"Eres una mantenida, deja de ser florerito y querer llamar la atención de medio mundo por un simple regalo que no es nada de otro mundo, ridícula", agregó la internauta.

Lisandra le replicó: "Hola Cata, quizás no entiendes mi trabajo, pero una de las cosas a las que me dedico es publicar marcas en mis redes sociales. No se trata de ostentar, informo y doy datos de Pymes chilenas que tienen negocios y también familia que alimentar".

"Este fue el caso de una Pyme que vende autos para niños. En la tele mientras mi hijo ve los monitos ponen publicidad de juguetes cada cinco minutos. No te enojes, la publicidad existe y la ves por todos lados, no hay necesidad de insultar. Que tenga un buen día", cerró, cordialmente.

